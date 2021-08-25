بمعلقة واحدة من مقشر القهوة السحري لتفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت

مقشر القهوة لتفتيح البشرة إذا كنتي تريدين الحصول على بشرة جذابة نظيفة، موحدة اللون والقضاء على اي بقع أو بثور، لابد من عمل تقشير للبشرة من وقت لآخر، وذلك لما له من فوائد على البشرة في للتفتيح والقضاء على خلايا الجلد الميتة، ومن أفضل أنواع المقشرات الطبيعية للبشرة، هو استخدام القهوه مع بعض المواد الأخرى ليعطي أفضل مقشر لتفتيح البشرة. مقشر القهوة لتفتيح البشرة مقشر القهوة لتفتيح البشرة وصفة مقشر القهوة مع إضافة اللبن للقهوة فوائد متعددة للبشرة، ومع إضافة اللبن تعطي نتائج هائلة للبشرة، وجعلها أكثر نضارة وحيوية وجمال، بالإضافة إلى تفتيح البشرة بشكل سريع وقوي وطريق تحضير كالأتي: المكونات 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتين صغيرتين من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بوضع جميع المكونات في طبع عميق ادمجي الخليط جيدًا، حتى يتجانس كل المكونات وزعي الخليط على البشرة جيدًا، قومي بفرك البشرة جيدًا للتخلص من الجلد الميت ولنظافة الوجه اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة على البشرة، ثم اغسلي وجهك بالماء جيدًا. مقشر القهوة وزيت الزيتون القهوة من المواد الطبيعية التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للجلد مما يساعد على تفتيح ونضارة البشرة ومع خلطة بزيت الزيتون يعطي نتائج أفضل وطريقة تحضير المقشر كلأتي: المكونات ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

٢ملعقة من زيت الزيتون البكر طريقة التطبيق نخلط المكونات مع بعض حتى التجانس وزعي الماسك على البشرة مع التدليك المستمر اتركيه مدة لا تقل عن ١٥ دقيقة اغسلي وجهك الان بالماء. سكراب القهوة والحليب للقضاء على السواد وإزالة الجلد الميت بسهولة سكراب القهوة والحليب للقضاء على السواد وإزالة الجلد الميت بسهولة يعتبر هذا المقشر من أفضل المقشرات التي يتم تحضيرها في المنزل لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة ونقائها من الشوائب وازالة الجلد الميت والتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس ولهذا سوف نقدم مكوناته وطريقة تحضيره وهو يحتوي على: ملعقتان كبار من مسحوق القهوة الخشن.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نص ملعقة من العسل النحل الأصلي. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع ملعقتان كبار من مسحوق القهوة الخشن وليس الناعم ثم نقوم بإضافة ملعقة الحليب السائل ونقوم بتقليبها مع لعض حتى تصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة مع بعض. نقوم بإضافة العسل النحل ونقلب مرة أخري جميع المكونات مع بعض حتى تخلط جميعهم سوا. ونقوم بوضع الخليط على البشرة أو الجسم ونقوم بتركه لمدة 5 دقائق ثم نقوم بفرك المنطقة بحركة دائرية لمدة 15 دقيقة ولكن بلطف وليس بسرعة حتى لا يتم خدش الجلد. نقوم بمسح الخليط من الجسم باستخدام منديل أو قطنه ونقوم بغسلها بالماء الفاتر ونقوم بتمرير قطعة من الثلج على المنطقة. بعدها نقوم بوضع كريم مرطب خاص بنوع البشرة حتى لا تجف ويحدث غمقان واسمرار. تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المفضلة. الوسوم

مقشر القهوة لتفتيح البشرة إذا كنتي تريدين الحصول على بشرة جذابة نظيفة، موحدة اللون والقضاء على اي بقع أو بثور، لابد من عمل تقشير للبشرة من وقت لآخر، وذلك لما له من فوائد على البشرة في للتفتيح والقضاء على خلايا الجلد الميتة، ومن أفضل أنواع المقشرات الطبيعية للبشرة، هو استخدام القهوه مع بعض المواد الأخرى ليعطي أفضل مقشر لتفتيح البشرة. مقشر القهوة لتفتيح البشرة مقشر القهوة لتفتيح البشرة وصفة مقشر القهوة مع إضافة اللبن للقهوة فوائد متعددة للبشرة، ومع إضافة اللبن تعطي نتائج هائلة للبشرة، وجعلها أكثر نضارة وحيوية وجمال، بالإضافة إلى تفتيح البشرة بشكل سريع وقوي وطريق تحضير كالأتي: المكونات 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتين صغيرتين من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بوضع جميع المكونات في طبع عميق ادمجي الخليط جيدًا، حتى يتجانس كل المكونات وزعي الخليط على البشرة جيدًا، قومي بفرك البشرة جيدًا للتخلص من الجلد الميت ولنظافة الوجه اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة على البشرة، ثم اغسلي وجهك بالماء جيدًا. مقشر القهوة وزيت الزيتون القهوة من المواد الطبيعية التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للجلد مما يساعد على تفتيح ونضارة البشرة ومع خلطة بزيت الزيتون يعطي نتائج أفضل وطريقة تحضير المقشر كلأتي: المكونات ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

٢ملعقة من زيت الزيتون البكر طريقة التطبيق نخلط المكونات مع بعض حتى التجانس وزعي الماسك على البشرة مع التدليك المستمر اتركيه مدة لا تقل عن ١٥ دقيقة اغسلي وجهك الان بالماء. سكراب القهوة والحليب للقضاء على السواد وإزالة الجلد الميت بسهولة سكراب القهوة والحليب للقضاء على السواد وإزالة الجلد الميت بسهولة يعتبر هذا المقشر من أفضل المقشرات التي يتم تحضيرها في المنزل لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة ونقائها من الشوائب وازالة الجلد الميت والتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس ولهذا سوف نقدم مكوناته وطريقة تحضيره وهو يحتوي على: ملعقتان كبار من مسحوق القهوة الخشن.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نص ملعقة من العسل النحل الأصلي. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع ملعقتان كبار من مسحوق القهوة الخشن وليس الناعم ثم نقوم بإضافة ملعقة الحليب السائل ونقوم بتقليبها مع لعض حتى تصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة مع بعض. نقوم بإضافة العسل النحل ونقلب مرة أخري جميع المكونات مع بعض حتى تخلط جميعهم سوا. ونقوم بوضع الخليط على البشرة أو الجسم ونقوم بتركه لمدة 5 دقائق ثم نقوم بفرك المنطقة بحركة دائرية لمدة 15 دقيقة ولكن بلطف وليس بسرعة حتى لا يتم خدش الجلد. نقوم بمسح الخليط من الجسم باستخدام منديل أو قطنه ونقوم بغسلها بالماء الفاتر ونقوم بتمرير قطعة من الثلج على المنطقة. بعدها نقوم بوضع كريم مرطب خاص بنوع البشرة حتى لا تجف ويحدث غمقان واسمرار. تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المفضلة.

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