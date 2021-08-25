أسرع وجبة عشاء خفيفة وبأقل مكونات هتعجب اولادك جدا ستطهوها مراراً وتكراراً

طريقة عمل وجبات سريعة وسهلة، مستمرين مع متابعينا بتقديم اشهي والذ الاكلات الاقتصادية والتي تكفي 6 أفراد على الأقل، فتعتبر الوجبات السريعة هي أكثر ما تزيد عن عمليات البحث مؤخراً من قبل الكثير من السيدات الباحثات عن طريقة عمل أكلات خفيفة وسهلة واقتصادية ايضاً بأقل تكلفة وبدون مجهود، واليوم نود أن نقوم بجولة مع زوار موقعنا “ثقفني” الكرام لتحضير اكلات سريعة شهية وفي 20 دقيقة فقط فدعونا نستعرض معكم المكونات والخطوات. طريقة عمل وجبات عشاء سريعة وسهلة طريقة عمل وجبات عشاء سريعة وسهلة المقادير ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

4-5 حبات بطاطس.

حزمة من الشبت او الكزبرة المفرومة ناعما.

2 بطاطس مغسولة ومقشرة. طريقة عمل اكلات سريعة في 20 دقيقة فقط ضعي في مقلاة على النار الزبدة، ثم ضيفي كمية اللحم المفروم. تقلي لمدة 10-15 دقيقة، خذي البطاطس وابشريها، ثم تصفي من الماء جيدا وتوضعي في بولا ضيفي عليها نصف ملعقة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. وضعي عليهم ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية، مع ملعقتان كبيرة من الدقيق، ثم اخفقي عليهم 2 بيضة، تقلب جميع المكونات معا جيدا حتي تختلط تماما. في مقلاة ضعي نصف خلطة البطاطس بها، وتقلي لمدة 4- 5 دقائق على كل جانب على نار متوسطة، ثم توزع عليها 2 ملعقة كبيرة كاتشب أو صلصة مارينارا او كريمة حامضة. ثم تضاف على سطح الصلصة كمية اللحم المفرومة المتبلة، ثم خذي الكزبرة المفرومة ورشي القليل فوق اللحم. ثم رشي القليل من أي نوع جبن اخري لديكي حسب الرغبة. غطي الجبن بالنصف الاخر من خبز البطاطس، وتقلي على نار هادئة لمدة 2-3 دقائق حتي تذوب الجبن، ثم تقدم في طبق التقديم وتقطع وبألف هنا وشفا. طريقة عمل اكلات سريعة في 20 دقيقة فقط الوسوم

طريقة عمل وجبات سريعة وسهلة، مستمرين مع متابعينا بتقديم اشهي والذ الاكلات الاقتصادية والتي تكفي 6 أفراد على الأقل، فتعتبر الوجبات السريعة هي أكثر ما تزيد عن عمليات البحث مؤخراً من قبل الكثير من السيدات الباحثات عن طريقة عمل أكلات خفيفة وسهلة واقتصادية ايضاً بأقل تكلفة وبدون مجهود، واليوم نود أن نقوم بجولة مع زوار موقعنا “ثقفني” الكرام لتحضير اكلات سريعة شهية وفي 20 دقيقة فقط فدعونا نستعرض معكم المكونات والخطوات. طريقة عمل وجبات عشاء سريعة وسهلة طريقة عمل وجبات عشاء سريعة وسهلة المقادير ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

4-5 حبات بطاطس.

حزمة من الشبت او الكزبرة المفرومة ناعما.

2 بطاطس مغسولة ومقشرة. طريقة عمل اكلات سريعة في 20 دقيقة فقط ضعي في مقلاة على النار الزبدة، ثم ضيفي كمية اللحم المفروم. تقلي لمدة 10-15 دقيقة، خذي البطاطس وابشريها، ثم تصفي من الماء جيدا وتوضعي في بولا ضيفي عليها نصف ملعقة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. وضعي عليهم ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية، مع ملعقتان كبيرة من الدقيق، ثم اخفقي عليهم 2 بيضة، تقلب جميع المكونات معا جيدا حتي تختلط تماما. في مقلاة ضعي نصف خلطة البطاطس بها، وتقلي لمدة 4- 5 دقائق على كل جانب على نار متوسطة، ثم توزع عليها 2 ملعقة كبيرة كاتشب أو صلصة مارينارا او كريمة حامضة. ثم تضاف على سطح الصلصة كمية اللحم المفرومة المتبلة، ثم خذي الكزبرة المفرومة ورشي القليل فوق اللحم. ثم رشي القليل من أي نوع جبن اخري لديكي حسب الرغبة. غطي الجبن بالنصف الاخر من خبز البطاطس، وتقلي على نار هادئة لمدة 2-3 دقائق حتي تذوب الجبن، ثم تقدم في طبق التقديم وتقطع وبألف هنا وشفا. طريقة عمل اكلات سريعة في 20 دقيقة فقط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وجبة عشاء خفيفة وبأقل مكونات هتعجب اولادك جدا ستطهوها مراراً وتكراراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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