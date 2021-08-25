أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب والدهنية سريع المفعول

يتم البحث بكثرة من قبل الفتيات عن أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب وذلك نظرًا لظهور حب الشباب على البشرة ورغبتهم في التخلص منه ومن الآثار التي قد تطرأ على البشرة بسببه وقد تم توفير أكثر من قناع يمكنه حماية البشرة من حب الشباب منها سكراب خشب الصندل لبشرة مشرقة وماسك للبشرة المعرضة للحبوب ويمكن التعرف على فوائد منقوع الزبيب الأسود والذي يعمل على حماية البشرة من حب الشباب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب.

أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب

هناك العديد من الأقنعة التي صنفت على أنها أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب ومن أكثر الأقنعة التي حققت نتائج متميزة ما يلي:

قناع الوجه بالكركم والعسل

يتميز الكركم بإمكانيته الفعالة في الحفاظ على البشرة من الالتهابات ويمكن أن نقول أنه من أفضل وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية بالإضافة إلى أن العسل يعمل على زيادة رونق ولمعان البشرة وتنعيمها وبالتالي فمن خلال إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الكركم إلى ملعقة كبيرة من العسل وخلطهم جيدًا وتوزيعهم على البشرة يمكن الحصول على بشرة ناضرة وخالية تمامًا من الالتهابات على أن يتم ترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق فقط ومن ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.

قناع الوجه بالصبار والماتشا

يمكن تحضير قناع لحماية البشرة من التوهج عن طريق إحضار مقدار ملعقتين من الجل المستخرج من الصبار وإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الماتشا والتي تعمل على تقليل درجة الاحمرار في الجلد ويخلط المكونات وتوضع في الثلاجة لمدة دقائق.

ومن ثم يتم فردها على البشرة لمدة ربع الساعة ونقوم بعد ذلك بشطف الوجه جيدًا لإزالة آثار الخليط على أن يتم وضع مرطب على البشرة بعد غسلها.

قناع الوجه بالكركم والزبادي

يعمل الكركم على المحافظة على البشرة من الالتهابات وكذلك حب الشباب بالإضافة إلى أن الزبادي يعمل على مد البشرة بالعناصر والمكونات المفيدة لها، ويمكن استخدام هذا القناع عن طريق إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الكركم مع نصف كوب من الزبادي وخلطهم جيدًا ومن ثم يتم وضع الخليط على الوجه مباشرة ويترك لمدة عشر دقائق فقط ونقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء الفاتر.