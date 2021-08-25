روتين كامل بقطعة من الكنتالوب سيجعل من حولك يتعجب من جمال وشباب بشرتك، قطعة كنتالوب واحدة أو ما يسمى أيضاً بالبطيخ الأصفر سوف تغير بشرتك إلى الأفضل سوف تصبح بدون بقع بدون تجاعيد بدون إسمرار وبدون شحوب. يتميز الكنتالوب بوجوده بكثرة في فصل الصيف ولكن غير معروف أن له فوائد كثيرة ومتعددة للبشرة، حيث أنه يفتح البشرة ويزيل البقع والتصبغات والتجاعيد وعلامات التقدم في السن، إليكي روتين كامل للبشرة من البطيخ الأصفر لصنع تونر للبشرة، مقشر للبشرة، ماسك لتبييض البشرة، ماسك لإزالة التجاعيد العميقة والخفيفة من البشرة.

روتين طبيعي كامل للعناية بالبشرة

أولاً لصنع تونر لتنظيف البشرة نحتاج إلى قطعة من البطيخ الأصفر ثم يتم تقشيرها (مع الاحتفاظ بالقشرة)، وتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم توضع في الخلاط الكهربائي، يُضاف إليه 10 ملاعق كبيرة ممتلئة من ماء الورد ويمكنك تعويضه بالحليب أو بالماء العادي. يتم خلطهما جيداً وبعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على محلول ثم يوضع في قنينة بخاخ، ونحتفظ به في الثلاجة ثم عند الإستخدام يتم وضعه على قطنة دائرية ويتم مسح الوجه بالكامل، فهو يزيل أي شوائب أو مكياج عالق من البشرة.

ثانياً لصنع مقشر البشرة يتم أخذ قطعة من قشرة الكنتالوب ويوضع عليها القليل من السكر الناعم، ثم يتم تقشير بشرتك بها بحركات دائرية بلطف ثم تغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. الخلطة الثالثة هي ماسك لإزالة التجاعيد من الوجه باستخدام قطعة من البطيخ الأصفر،يتم تقشيرها وتقطع إلى قطع صغيرة ثم يتم هرسها بالشوكة، ثم يتم غمس قطنة دائرية في ماء البطيخ الأصفر ثم يتم مسح البشرة بها، ثم نأخذ قطع البطيخ التي يتم هرسها قليلاً وتوضع على البشرة وتترك لمدة 10 دقائق على الأقل ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تبييض وتنعيم البشرة

الخلطة الرابعة من الكنتالوب هي عبارة عن ماسك لتفتيح البشرة، نحتاج إلى قطع صغيرة جداً من البطيخ الأصفر ثم يتم طحنها في المطحنة الكهربائية ليصبح قوامها على شكل سائل. ثم في وعاء يضاف ملعقتين كبيرتين من خليط البطيخ ويضاف إليه ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز ثم يتم الخلط بشكل جيد ليتم اندماج المكونات مع بعضها، يطبق الماسك على بشرة نظيفة على كامل الوجه ثم يترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.