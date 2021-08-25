وصفة عمل الكيكة الإسفنجية بطريقة أسهل مما تتخيلي وبأسرع وقت

وصفة الكيكة الإسفنجية من أكثر أنواع الكيك انتشارا وذلك بسبب سهولة مكوناتها وطريقة إعدادها البسيطة، إلا أنه ومع الأسف الشديد لا تفلح مع الكثير من معديها فيشتكي البعض أنها تهبط منهم ولا تخرج معهم بالشكل المتوقع، أو أنها تصبح صلبة مع البعض، وبعيدا عن الشكاوي المختلفة التي يحكي عنها معدو الكيكة الإسفنجية، سنتعرف على أسرار صناعتها بإحترافية وكيفية تزيينها أيضا لعمل تورتة أو تقديمها على هذا الشكل مع الشاي.

عدد 5 بيضات أبيض أو أحمر. كوب من السكر. عدد 5 ملاعق كبيرة من الماء المغلي. كوب من الدقيق ويتم نخله. ملعقة ونصف من البيكنج البودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيلا. نصف ملعقة ليمون.

مكونات الكيكة الإسفنجيةطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

أولا يتم فصل بياض البيض لعدد الخمس بيضات كلهم، ثم يخلط الدقيق والبيكنج بودر مع الملح، وتضرب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس، ثم نبدأ في إشعال الفرن لأعلى درجة حوالي 175 درجة، ثم يخفق صفار البيض ويضاف إليه السكر بشكل تدريجي مع التقليب جيدا في تلك الأثناء، ثم يضاف الليمون والفانيلا والماء ويستمر التقليب جيدا، يضاف مزيج الدقيق مع المكونات السائلة، ثم يخفق بياض البيض منفصلا ثم يضاف إلى المزيج ويتم التقليب جيدا، ويمكن ضرب المكونات في الخلاط مع بعضها البعض، ويصب العجين في صينية وتدخل إلى الفرن للخبز لمدة 45 دقيقة تقريبا.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بدون البيض

المقادير المطلوبة هي حوالي 400 جرام من السكر، مع أربعة أكواب من الدقيق المنخول، ويضاف إليهم كوب من الزبدة، وكوبان من الحليب، وملعقتين من الفانيلا وملعقتين كبيترني من خل التفاح.

باستخدام المضرب اليدوي يخلط كلا من السكر مع الزبدة لمدة 5 دقائق حتى يصبح القوام كريمي أصفر، ثم يضاف الفانيليا ويتم التقليب مجددا، ويخلط كلا من الحليب والخل في وعاء جانبي ويترك للنهاية، ثم يتم إضافة الدقيق بشكل متناوب مع الحليب إلى الزبدة الممزوجة بالسكر، ويستمر التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات جميعها مع بعضها البعض، وأخيرا يسكب العجين في صينية الكيك على أن تدهن بالزيت مع رشة من الدقيق قبل السكب، ويخبز لمدة 25 دقيقة على الأكثر حتى تستوي بشكل جيد.