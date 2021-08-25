طريقة تحضير أسياخ الدجاج المقلية بالبابريكا، تحول الكثير من السيدات المنزل لتجهيز أشهى الأكلات الشهية والذيذه والتي يفضل تناولها في أشهر المطاعم التي تقوم بتجهيز أشهى الأكلات بطريقه مختلفة وشهية، حيث تهتم بمعرفة خطوات تحضير أسياخ الدجاج المقلية ومضاف إليها الأعشاب والباربكيو والتي تتميز والتي تتميز بنظام شهي ولذيذ، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تجهيزها بطريقة شهية بمكونات سهلة وبسيطة، ولن تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود لتجهيزها في المنزل.

عمل أسياخ الدجاج المقلية

المكونات، 4 صدور دجاج، ملعقة بصل بودر، ملعقة زعتر ملعقة بابريكا ملح وفلفل ملعقة مسطرد ملعقة ثوم بودر 2 ملعقة صلصة حارة 2 ملعقة عسل ثلاث حبات بيض كوب دقيق.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب وإضافة في صدور الدجاج وإضافة عليه جميع المكونات مثل الصلصة والملح والفلفل والبصل والثوم والمسكردة، وتقلب مع بعضها ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة ثم يتم إضافة عليها البيض والبقسماط والدقيق ويتم قليها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبى ثم يتم وضع فى أطباق التقديم وتناولها بجانب البطاطس المقلية أو الطحينة أو الكاتشب وذلك علي حسب الرغبة وبالهنا والشفا.

عمل أسياخ الدجاج بالباربيكو والعسل

يتم تجهيز صدور الدجاج ثم نضع عليها صويا الصوص وشطه مجففه ونضيف إليها عسل أبيض وملح وكذلك فلفل أسود وثوم مفروم و صوص باربيكيو وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضعها في أسياخ بعد أن يتم تركها لمدة ساعة أو ساعتين حتى تتشرب التتبيلة ثم نقوم بشويها على الشواية أو مضاف إليها القليل من الزيت ثم يتم تقديمها مع باقي الصوص وبالهنا والشفا.