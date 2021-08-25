طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجة رائعة ولذيذة

الكوردن بلو ، من الأكلات اللذيذة والمميزة والتي تتميز بشكل فريد وكذلك مكوناتها بسيطة جدا وغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أن مذاقها لذيذ وفريد ومختلف، وكذلك تتميز بشكل شهي ومحبب لدي الجميع، كما يقبل علي تناولها الكبير والصغير بلا استثناء، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي سريع التحضير، وكذلك بيتزا التوست اللذيذة بخبز التوست، وأيضا طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية، وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي بمكونات متوفرة وبسيطة وطريقة سهلة، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوردن بلو.

مكونات الكوردن بلو

تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

ثلاث قطع من صدور الدجاج.

ثلاث شرائح من اللانشون أو البسطرمة.

ست قطع من الجبن الشيدر.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

ثوم بودرة.

ثلاث بيضات.

كوب دقيق.

كوب بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل الكوردن بلو وطريقة تحضيره كالتالي.