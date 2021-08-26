أسهل طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة في عشر دقائق فقط

فطائر الجبنة هي ألذ وأشهى المخبوزات والتي يحبها الجميع حيث أنها تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي واللذيذ ويمكن تناولها في أي وقت في اليوم سواء في الفطار أو العشاء أو بين الوجبات وفيما يلي طريقة تحضير فطائر الجبنة. طريقة تحضير فطائر الجبنة: المكوّنات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة الناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة

صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل الدافئ مكونات الحشو: كوب وربع من جبنه الفيتا.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. مكونات الحشو: للتزيين: بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

القليل من حبة البركة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن ثم نقوم ثم نقوم بعجنهم بواسطة الأيدي أو باستخدام العجان إذا كان متوفر لديكي واذا لم يتوفر نعجن الأيدي لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم نضع العجينة على سطح مستوى مثل رخامة المطبخ ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومطاطية ثم نضع العجينة في وعاء به زيت حتى لا تلتصق العجينة، وأيضا نضع على وجهها بعض الزيت ثم نقوم بتغطية الطبق بالورق النيلون، ونترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتفتيت الجبن ثم وضع النعناع وزيت الزيتون عليه

ثم نقوم بإحضار وعاء ونقوم بخفق البيض ونضيف إليه الحليب ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى نحصل خليط متجانس.

ثم نحضر العجينة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بالعجن ثم نقوم بفردها

ثم نقوم بتشكيل العجينة وتقطيعها إلي دوائر متوسطة الحجم.

ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في هذه الأقراص ثم نقوم بإغلاقها جيدا ونضغط على الحواف جيدا حتى لا تخرج الحشو أثناء الخبز.

ثم نضع الفطائر في صينية الفرن أو صينية ذات حواف قصيرة ونتركها ترتاح ثم نقوم بدهنها بخليط البيض والحليب حتى تأخذ لون لامع ثم نقوم برش القليل من حبة البركة عليها ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق في الفرن أو حتى تنضج, طريقة التحضير: الوسوم

فطائر الجبنة هي ألذ وأشهى المخبوزات والتي يحبها الجميع حيث أنها تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي واللذيذ ويمكن تناولها في أي وقت في اليوم سواء في الفطار أو العشاء أو بين الوجبات وفيما يلي طريقة تحضير فطائر الجبنة. طريقة تحضير فطائر الجبنة: المكوّنات ثلاثة أكواب وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفوريّة الناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة

صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل الدافئ مكونات الحشو: كوب وربع من جبنه الفيتا.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. مكونات الحشو: للتزيين: بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

القليل من حبة البركة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن ثم نقوم ثم نقوم بعجنهم بواسطة الأيدي أو باستخدام العجان إذا كان متوفر لديكي واذا لم يتوفر نعجن الأيدي لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم نضع العجينة على سطح مستوى مثل رخامة المطبخ ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومطاطية ثم نضع العجينة في وعاء به زيت حتى لا تلتصق العجينة، وأيضا نضع على وجهها بعض الزيت ثم نقوم بتغطية الطبق بالورق النيلون، ونترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بتفتيت الجبن ثم وضع النعناع وزيت الزيتون عليه

ثم نقوم بإحضار وعاء ونقوم بخفق البيض ونضيف إليه الحليب ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى نحصل خليط متجانس.

ثم نحضر العجينة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بالعجن ثم نقوم بفردها

ثم نقوم بتشكيل العجينة وتقطيعها إلي دوائر متوسطة الحجم.

ثم نضع كمية مناسبة من الحشو في هذه الأقراص ثم نقوم بإغلاقها جيدا ونضغط على الحواف جيدا حتى لا تخرج الحشو أثناء الخبز.

ثم نضع الفطائر في صينية الفرن أو صينية ذات حواف قصيرة ونتركها ترتاح ثم نقوم بدهنها بخليط البيض والحليب حتى تأخذ لون لامع ثم نقوم برش القليل من حبة البركة عليها ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق في الفرن أو حتى تنضج, طريقة التحضير:

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