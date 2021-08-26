طريقة عمل ملوخية بالأرانب وطعم أشهى من المطاعم ب10 خطوات فقط

طريقة عمل ملوخية بالأرانب ، بطعم رائع، وشهي، أشهى من طعم المطاعم، هو ما سنعرضه لكم، عبر السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقعنا: موقع ثقفني. ولا يخفى على أحد، أن لهذه الوجبة، الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، من فيتامينات، وبروتين، ومعادن، تحافظ على الصحة، ولها الكثير من المحبين، من الكبار، والصغار، وذلك لطعمها الشهي، وكثيرا ما يبحث، محبي الملوخية بالأرانب، عن أفضل، وأشهى الطرق لتحضيرها، فبالرغم من تقديم، الكثير من المطاعم، لهذه الوجبة الرائعة، والتي يرجع تاريخ ظهورها، إلى عهد الفاطميين، إلا أن ربات المنزل، تفضلن تحضيرها بأنفسهن، لضمان نظافتها، وللحصول على أفضل طعم. فاليكم طريقة التحضير، بخطوات بسيطة سهلة.

في البداية، نسخن السمن، ويفضل البلدي، بقدر كبير، على نار متوسطة. نضيف الأرنب بالقدر، ونقلب باستمرار، حتى يصبح لونه ذهبي. الآن، نضيف البصل، ونصف كمية الثوم (6 فصوص غير المفرومة)، والملح، والفلفل، الحبهان بالقدر، ونقلب المكونات، ثم نغطي الأرنب بالماء. قم برفع شدة النار، حتى تغلي المياه، ثم قم بإزالة الرغاوي من سطح الشوربة. الآن، قم بتغطية القدر، وبتوطئة النار، لطهي الأرنب، حتى يستوي تمامًا. عليك إخراج قطع الأرنب، من القدر، بعد التأكد من استوائه تماما. عليك تصفية المرق، وضعه بقدر عميق، على نار متوسطه، ثم أضف الملوخية، وحركها، حتى تمتزج جيداً، مع المرق. أضف قطع الطماطم المقطعة، وتترك لعشرة دقائق، قبل أن نضيف الأرنب، إلى الملوخية. ولعمل طشة الملوخية: سخني السمن في مقلاة، أضيفي الثوم المفروم، والكزبرة، وقلبي حتى يأخذ الخليط، اللون الذهبي اللون، ثم اسكبي المزيج بالقدر، واطهي الملوخية لمدة خمس دقائق. بعد خمس دقائق، اغلقي النار، وضعي الملوخية، وقطع الأرانب، في طبق عميق، وتقدم ساخنة، مع الخبز، أو الأرز حسب الاختيار.

طريقة عمل ملوخية بالأرانب:مقادير تحضير ملوخية بالأرنب:

لعمل ملوخية بالأرانب بأفضل طريقة، يجب الالتزام بالمقادير، تلك التي جاءت كالاتي: