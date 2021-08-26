أعشاب طبيعية لتقوية الجهاز المناعي تعرفوا عليها

أعشاب لتقوية الجهاز المناعي، تقوية الجهاز المناعي والعناية بصحة الجسم جزء هام من يومنا ويجب ألا نهمله ونستغنى عنه وخاصةً في الفترة الحالية وخوفنا جميعًا من الإصابة بالفيروسات والعدوى والجهاز المناعي هو الحصن المنيع أمام تلك العوامل الخارجية التي قد تضر الجسم وتجعله أقوى وصعب الوصول إليه بالنسبة للفيروسات وهناك العديد من طرق تقوية الجهاز المناعي تحتل طرق تقوية الجهاز المناعي بالأعشاب الطبيعية مركزًا كبيرًا بينها وهذا ما سنتحدث عنه.

نبتة الزعتر البري

عشبة الزعتر البري من الأعشاب الطبيعية المشهورة في المطبخ ولكنها كذلك مشهورة صحيًا لغناها بمضادات الأكسدة ودورها الكبيرة في تقوية مناعة الجسم والتخلص من الخلايا الحرة كما أنها تساعد على تقوية الجهاز التنفسي وتزيد الشعور بالاسترخاء والراحة وأيضًا وتسهل من هضم الطعام.

نبات الريحان

الريحان أو ما يعرف البعض باسم الحبق هو من النباتات التي لها تأثير سحري على الجسم مثل تهدئة الجهاز العصبي وشعور القلق وبالتالي زيادة الطاقة كما أنه يسهل من مشاكل الجهاز الهضمي وبالتأكيد بسبب محتواه الغني بمضادات البكتيريا فهو يقوي الجهاز المناعي ضد الفيروسات.

عشبة إكليل الجبل أو الروز ماري

هذه العشبة غنية عن التعريف بالنسبة للكثير من النساء لكثرة استخدامها في وصفات الطعام المختلفة ولكن البعض يجهل فوائد عشبة إكليل الجبل الصحية وهي تنشيط الدورة الدموية كما أنها محتوية على مضادات الاكتئاب ويمكن استخدامها لتقليل الشعور بالصداع بالإضافة لكون العشبة تساعد في زيادة مقاومة الجهاز المناعي.

نبات الشمر

شرب شاي نبات الشمر له فوائد إيجابية كثيرة لأنه محمول على مركب الأنثول وهذا المركب قوي ضد الفيروسات لذلك السبب له القدرة على تقوية جهاز المناعة في الجسم وكذلك تقليل الالتهابات الداخلية وفرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

عشبة المريمية

لعشبة المريمية الكثير من المزايا والفوائد الصحية كونها تزيد من مناعة الجسم ضد العدوى والأمراض المختلفة خاصةً الانفلونزا ونزلات البرد ولها قدرة إيجابية على الشعور بالراحة لتأثيرها على الجهاز العصبي.