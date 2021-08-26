معجزة كريم النشا وماء الورد السحري لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وإزالة الجلد الميت في دقائق

هناك العديد من الوصفات المختلفة الطبيعية التي تستخدم لعمل ماسكات لعلاج مشاكل البشرة على اختلاف أنواعها، ومن أفضل هذه المواد التي لها الكثير من الفوائد والتي تعطي نتائج مذهلة خلال أيام بسيطة هو النشا، وايضًا ماء الورد فهم يدخلون في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، والنشا وماء الورد يعملان مرطب ومنعم هائل للبشرة، فيمنحوا النضارة والجمال للبشرة، وسوف نتعرف على طريقة افضل كريم من النشا وماء الورد.

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه هي خلطة مختلفة عن غيرها من الخلطات الطبيعة التي قد لا تُلائم أحيانًا بعض أنواع البشرات، لكن النشا مع ماء الورد تناسب كافة أنواع البشرات وهي تعطي صفاء ولمعان للبشرة تغنيكي عن مساحيق التجميل، فالنشا يعمل على إعطاء نظارة للبشرة وشدها، ولمعرفة طريقة الخلطة تابعي معنا باقي المقال.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

تستخدم النشا مع إضافة ماء الورد، وبعض المواد الطبيعية الاخرى، في عمل كريم التفتيح بشكل طبيعي وآمن جدًا على البشرة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف تماماً على عكس الكريمات الجاهزة وطريقة تجهيز الكريم بسرعة وسهولة:-

المكونات

نصف كوب من ماء الورد

ملعقتين من نشا الذرة

ملعقة كبيرة دقيق ابيض

طريقة تجهيز وتطبيق الماسك

في وعاء غويط أضيفي بداخله النشا مع إضافة الدقيق قلبي جيدًا حتى يتجانس المكونين بشكل كامل

بعد ذلك أضيفي ماء الورد الى المكونات

ارفعي الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى تذوب النشا والدقيق مع المياة

استمري في التقليب لتحصلي على سائل سميك متجانس تمامًا، بقوام كريمي

ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد تمامًا

ثم قومي بتعبئته في علبة نظيفة، وضعيه داخل الثلاجة

يستخدم الكريم على الوجه بعد تنظيفها جيدًا، ويوزع الكريم على الوجه ويترك حتى يجف، ويغسل الوجه جيدًا بعد ٤٠ دقيقه من وضعه.

يستخدم الكريم يوميًا.

للحصول على أفضل النتائج الرائعة سواء كان لتفتيح البشرة أو للقضاء على البقع والبثور.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

للنشا وماء الورد فوائد لا تعد ولا تحضي حيث أن النشا يعمل على تبييض وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم والوجه والرقبة، فهو له مفعول كبير في التفتيح في أي منطقة بالجسم، ولكن الكثير لا يعلم فوائد النشا وماء الورد للبشرة، لذا فقد ذكرنا لكم عدة فوائد لهذا الماسك ماسك النشا وماء الورد، والتي ستغنيكي سيدتي عن كريمات التفتيح الطبية التي تحتوي على مواد ضارة على الجلد.

تعددت فوائد هذا الكريم لدرجه كبيرة وهي كالأتي:-