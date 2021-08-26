اصبغي شعرك بنفسك بملعقة حنة باللون اللي بتحبيه في المنزل وتمتعي بلون جذاب ورائع

تهتم كل امرأة بالتغير الدائم في لون الشعر، فدائمًا ماتقوم المرأة بصبغ الشعر كل فترة بألوان مختلفة، لكن استخدام الصبغات الجاهزة قد يضر الشعر بشكل كبير فقد تؤدي الى تقصف الشعر من الأطراف وتساقطه، فمن الأفضل استبدال الصبغة بالحناء الطبيعية التي يمكن استخدامها لتلوين الشعر بألوان مختلفة، ولا تسبب اي مشاكل او أضرار للشعر بل هي مغذية للشعر وتساعد على علاجه بشكل فعال.

صبغ الشعر بالحناء بالالوان مختلفة

الكثير من الفتيات ترغب في تلوين شعرها بألوان مختلفة ولكن بدون تكاليف وبمكونات طبيعية، كالحنة والتي تعطي ألوان جذابة وطبيعية للشعر ولا يوجد من أستخدامها أي أضرار جانبية، وفي هذا المقال سنوضح لكم طرق متعددة من الحنة الطبيعية لصبغ الشعر بألوان مختلفة ستغنيكي عن الصبغات الجاهزة باهظة الثمن والتي تحتوي على مواد كيماوية.

يمكن من خلال استخدام الحناء وبعض المواد الطبيعية يمكن تلوين الشعر لأكثر من لون، وهذا قد يجعلك تستغني عن الصبغة بشكل كامل، وطريقة التلوين والاستخدام كلأتي.

طريقة تلوين الشعر باللون البني

خلطة الحناء لتلوين الشعر بسهولة وبمكونات بسيطة هو موضوعنا اليوم، فالكثير من النساء ترغب بتغيير لون شعرها بالحناء الطبيعة ومن دون إسراف الكثير من المال، ومن دون وضع مواد كيميائية تضر بالشعر وتسبب عواقب وخيمة بعدها تجعلك تندمين على تغيير لون شعرك، لذلك سنضع لكِ بعض الخلطات التي تجعلك حصلين على لون شعر جديد ولامع.

يمكن تلوين الشعر باللون البني اللامع من خلال الحناء، وبعض المواد الطبيعية الاخرى المفيدة للشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كيلو من الحناء الطبيعية

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة من الخل الطبيعي

ملعقة كبيرة من بشر قشر الباذنجان

ربع كوب من المياه

طريقة التحضير

في طبق مناسب ضعي كل المكونات، واخلطيهم جيدًا، حتى تمتزج المكونات مع بعض وتصبح أكثر تجانسًا.

قومي بوضع الطبق فى مكان بعيد لمدة ٦ ساعات حتى تختمر جيدًا

قومي بتوزيع الخليط على الشعر من بداية الشعر إلى الأطراف

يوضع الخليط على كل الشعر بكمية متساوية

يترك لمدة ساعتين على الشعر

يغسل الشعر جيدًا بالماء فقط.

طريقة تلوين الشعر باللون الكستنائي

اللون الكستنائي من أكثر اللون المشهورة والتي يطلبها الكثير من النساء، وطريقة تلوين الشعر بهذا اللون كلأتي :

المكونات

ملعقة ونصف من عصير الليمون المركز

قطرات من الخل الابيض لتثبيت اللون

كوب من الحناء الطبيعية

كوب من البابونج المغلى

طريقة التلوين

ضعي كل المكونات في إناء مناسب واخلطيهم جيدًا حتى تتكون عجينة، ثم اتركيها تختمر تمامًا لمدة ساعتين

وزعي الخليط على الشعر جيدًا، واتركية حتى يجف تمامًا

اغسلي شعرك بعد ذلك بالمياة

تلوين الشعر باللون النحاسي

اللون النحاسي من اجمل اللوان الشعر والتي يمكن الحصول عليه بإسنخدام الحناء من خلال الآتي:

المكونات

٢ملعقة من عصير الليمون

نصف كوب من الحناء الطبيعية

ربع كوب من الماء الساخن

ربع كوب من ماء الصودا

طريقة التلوين