سحر ملعقة الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر بجنون لحد الركب شعرك هيطول بدون توقف وبسرعة الصاروخ

تحلم جميع نساء العالم بامتلاك شعر طويل وقوي وذو مظهر جذاب، فتقوم بشراء وتجربة العديد من منتجات العناية بالشعر التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر ولكن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد كيميائية تُتلف الشعر وتسبب تساقطه، وتتعدد الخلطات والوصفات الطبيعية الأمنة التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وبالإضافة إلى ذلك حمايته من التساقط.

من المعروف أن الفازلين يستخدم لعلاج جفاف البشرة وترطيبها، ولكن من المذهل أن الفازلين يستخدم أيضًا للشعر حيث أن له الكثير من الفوائد للشعر، وسوف نخبركِ عزيزتي عن طرق متنوعة للفازلين لتطويل الشعر، ومنها:

وصفة الفازلين وجل الصبار

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الفازلين.

4 ملاعق من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين ه.

ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

طريقة التحضير

في البداية يتم إذابة الفازلين على حمام مائي. بعدها يتم إضافة باقي المكونات وتقليبها جيدًا باستخدام معلقة صغيرة من الخشب. يتم ترك الخليط حتى يبرد قليلًا.

طريقة الاستعمال

في البداية يتم غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعر، وذلك للتخلص من الزيوت والدهون والأوساخ المتراكمة على فروة الرأس. بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة جافة. يتم إضافة الخليط إلى الشعر من الجذور حتى الأطراف وفرده جيدًا. يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك أو ورق نايلون لمدة 3 ساعات كاملة. بعد مُضي الوقت المُحدد يتم غسل الشعر بالماء الفاتر فقطن وتنشيفه ثم تصفيفه بالشكل المُحبب. يتم تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ولمدة 50 يوم وسوف تحصلين على شعر طويل وكثيف وقوي.

تكثيف وتطويل الشعر الخفيف.

فرد الشعر المجعد والخشن.

تنعيم الشعر الهايش.

التقليل من أضرار مكواة الشعر، وذلك من خلال وضع كمية من الفازلين على الشعر قبل فرده بالمكواة.

إزالة الشعر الأبيض، وذلك من خلال تطبيقه في بعض الوصفات الطبيعية.

حماية فروة الرأس من أضرار الصبغة، وذلك عن طريق دهن فروة الرأس بكمية من الفازلين قبل تعريض الشعر للصبغة.

إعطاء الشعر اللمعان والقوة والحيوية، وكذلك فك التشابك منه.

تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس من اجل تعزيز نمو الشعر.

حلم كل فتاة هو الحصول على شعر طويل وناعم ومفرود وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى البروتين من أجل فرد شعرها وجعله طويل، ولكن خلطة الفازلين تساعد على تطويل الشعر بكل سهولة وتجعل أكثر نعومة ولمعان وكان يستخدم الفازلين منذ قديم الزمان على أنه دهان للشعر وذلك من خلال دهن الشعر به وعمل طاقية أو دوامة وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح ناعم وطويل.