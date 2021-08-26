كيفية خسارة الوزن بشكل دائم وبطريقة صحية

ربما تفقدون الوزن بشكل سريع ولكن السؤال المهم هنا هو هل تدوم خسارة الوزن هذه أم تسترجعون ما فقدتوموه من كيلوجرامات مرة اخري ؟ إذا كانت إجابتكم لا فعليكم تغير نظامكم الغذائي، لأن الحمية الغذائية الصحيحة ليس المراد منها هو خسارة الوزن فقط ولكن أيضا ضمان عدم استرجاعه مرة أخري، وتلفت نظرنا الدكتورة ( جيزام كوسيه) متخصصة التغذية بجامعة ( إسكودار) بتركيا إلي بعض النقاط التي يجب مراعتها عند البَدْء بإتباع حمية غذائية.

نصائح لخسارة الوزن بشكل صحي

من أجل أن تقللوا من نسبة الدهون في أجسامكم وهي التي تكون سبب رئيسي في السمنه عليكم الانتباه جيدا إلي ما تتناولنه في وجباتكم، فعندما تتناولون نوع واحد فقط من الطعام في كل وجبة حتي لو كان مقدار ما تتناولنه صغير فإن خسارة الوزن تحدث بشكل بطئ وتأخذ وقت طويل جدا علي عكس ما تظنون، وذلك لأن الجسم يشعر بالتهديد في حال فقد بعض أنواع الطعام، أو قلته بشكل ملحوظ بالتالي يقوم بعمليه عكسيه للدفاع عن نفسه وليجد القدرة للقيام بعملية الحرق اللازمة ليستمر في للعمل ويقوم بإفراز عصارات عن طريق المعدة تكون بديلة عن الطعام. لذلك فإن الطعام القليل لا يضمن خسارة الوزن بشكل دائم إنما معرفة كيفية تناوله هيا التي تحقق ذلك.

إنتبهو الي المقدار عندما تعطون الجسم مجموعات متنوعة من الطعام فإنكم بهذا تعطون الجسم كل ما يحتاجه من التغذية اللازمة بدون إشعاره بالتهديد ولكن هناك أمر يجب أن تنتبهوا له جيدا، كونوا مجموعة غذائية صحية ولكن يجب الانتباه جيدا إلي المقدار، مثلا الجبن واللحم والخضروات والفواكه تناولنها جميعا ولا تحرموا أنفسكم من شئ ولكن بشكل متساوي.

نصائح لنزول الوزن بسرعة

مثلا: مقابل كل 10 ملاعق مكرونه لا يأتي ثلاث ملاعق زبادي بل يجب التساوي في المقدار.

ويجب الاهتمام بالخضروات دائما وجعلها ضيف دائم علي سفرتكم.

لا يمكن تحفيز عملية حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.