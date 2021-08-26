طرق مختلفة لإزالة آثار حب الشباب القديمة

طرق إزالة آثار حب الشباب، يظهر حب الشباب لدى المراهقين في مناطق مختلفة أشهرها الوجه والصدر ويسبب الانزعاج لصاحبه وحب الشباب قد يكون الرؤوس السوداء أو البثور الحمراء أو البيضاء التي تحتوي على الصديد وهناك أكثر من طريقة من طرق التخلص من آثار حب الشباب منها الليزر أو الطرق الطبية أو الطرق الطبيعية ولكن معظم تلك الطرق يترك آثارًا خلفها على البشرة مثل الندوب لذلك يجب اختيار أفضل طريقة لإزالة آثار الحبوب.

طرق إزالة آثار حب الشباب

كما ذكرنا فإن الطرق عديدة للتخلص من آثار حب الشباب القديمة ومنها:

التقشير الكيميائي: باستخدام حمض مناسب لإزالة الطبقة السطحية من الندوب للتخلص منها. حقن الكولاجين: من خلال حقن الحفر العميقة للندوب بمادة الكولاجين أو الدهون ليتم ملئ مكانها لتصبح أقل وضوحًا. الليزر: حيث يستخدم الليزر في مجالات عدة وخاصةً الناحية التجميلية ومن ضمنها التحسين من شكل البشرة وإخفاء العيوب منها الندوب وآثار الحبوب.

الطرق الطبية لإخفاء آثار حب الشبابالطرق الطبيعية لإخفاء آثار حب الشباب

وهناك أكثر من مكون من المكونات الطبيعية يساعد البشرة في التخلص من الندوب تدريجيًا قد تستغرق بعض الوقت ولكنها طرق فعالة مثل:

العسل لإزالة أثر حب الشباب

العسل يساعد في تقليل ظهور حب الشباب وكذلك إخفاء آثاره سريعًا لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا تقلل من نمو خلايا الجلد الميتة ويحفز الجلد لنمو خلايا صحية جديدة.

جل الصبار لعلاج حب الشباب وآثاره

الصبار معروف بغناه بالمواد الطبيعية التي تضاد الالتهابات والبكتيريا وبدوره يقوم بترطيب البشرة وتحفيز نمو الخلايا الصحية ويحسن من حالة البشرة الصحية ويعالج التلف بها مثل ندوب حب الشباب.

زيت جوز الهند للتخلص من حب الشباب

يحتوي زيت جوز الهند على فوائد صحية كثيرة للبشرة لأنه غني بفيتامين E ومجموعة من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل جميعها على العناية بالبشرة وترطيبها وتخليصها من العيوب مثل آثار الحبوب والندوب وخاصةً الآثار التي يتركها حب الشباب ويفضل استخدامه لتدليك الوجه قبل النوم.