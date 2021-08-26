قناع القهوة الرهيب: لتنظيف البشرة وتفتيحها حتي 10درجات2021

يعد قناع القهوة الرهيب ، من اجمل انواع الماسكات التي تساعد بشكل كبير علي تنظيف البشرة من الهالات السوداء والبقع الداكنة والكلف والنمش وجميع مشاكل البشرة، ويعمل قناع القهوة ايضا علي التفتيح الفوري من اول استخدام تفتيح حتي 10درجات فوري، ويفضل ان تستخدمه كل فتاه للحصول علي اقوي وافضل وافتح بشرة وخالية من جميع المشاكل خلال فترة قصيرة جداً، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة أعداد قناع القهوة الرهيب الذي يعمل علي تنظيف البشرة وتفتيحها2021.

مكونات قناع القهوة الرهيب الفعال للبشرة

سوف نتعرف اليوم علي مكونات عمل قناع القهوة الذي يعمل علي تفتيح البشرة وإزالة جميع مشاكل البشرة في اقل وقت وهي كالتالي:-

معلقتين من القهوة.

معلقة من العسل.

معلقتين من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير القناع الفعال جدا في تنظيف البشرة وتفتيحها بشكل خرافي من اول استعمال وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع بداخلة القهوة والعسل ونخلطهم جيدا. ثم نضيف زيت اللوز ونقلبهم حتي تتجانس المكونات جيدا ويصبح خليط كريمي. نضع الخليط في مكان مثل الثلاجة وننتظر لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم افضل طريقة لاستخدام الماسك علي الوجه والحصول علي أفضل النتائج فوري دون تعب ولا تكلفة وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الغسول الطبيعي الخاص بكم جيداً. نضع طبقة من الماسك علي الوجه ونتركه لمدة تتراوح من بين 20دقيقة الي 30دقيقة. ثم نغسل البشرة بالماء جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر ونصف.

فوائد القهوة علي البشرة

نتعرف اليوم علي بعض فوائد القهوة علي البشرة التي تعد من اقوي المكونات للتنظيف البشرة وتفتيحها بشكل جميل وخرافي وهي كالاتي:-