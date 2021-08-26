طريقة عمل قرع عسل بالأيس كريم بأسهل الطرق

إعداد قرع عسل بالأيس كريم، يحتوي قرع العسل على الكثير من الفيتامينات والمعادن ويمكن أن نعد منه أشهي وألذ أيس كريم، لنتمكن من تقديمه للأطفال ليتناولوه دون عناء، كما يمكن أن يستفيد به أيضا كبار السن وجميع أفراد عائلتك، وسنقوم بتقديم طريقة عمل قرع عسل أيس كريم، ونوضح أهم فوائده.

المكونات

قرع عسل مقطع مكعبات. سكر أبيض حسب الرغبة. معلقة صغيرة فانيليا. آيس كريم فانليا. لوز مجروش.

طريقة التحضير

يقشر قرع العسل وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

في وعاء عميق نضع قرع العسل والسكر على نار متوسطة.

بعد أن ينضج قرع العسل يرفع من النار ويضاف إليه الأيس كريم والفانليا.

نضع الخليط في وعاء ويترك في الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

يغرف الكمية المناسبة بعد أن يتجمد ويزين باللوز المجروش.

إعداد قرع عسل بالأيس كريم بأسهل الطرقأهم فوائد قرع العسل بالأيس كريم للصحة وللأطفال

يعتبر قرع العسل من الفواكه المفيدة جدا للأطفال ويمكن أن يقدم للأطفال على شكل أيس كريم للاستفادة منه وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والبروتينات، والكلسيوم والبوتاسيوم والزنك والكثير من أنواع المعادن والفيتامينات وفيما يلي نذكر أهم فوائده:

يعمل قرع العسل على تعزيز صحة الجهز المناعي للطفل. قرع العسل يمنع إصابة الطفل بالأنيميا. يساعد على تسهيل الهضم ويمنع تراكم الطعام بالمعدة. ينظم نسبة السكر في الدم. قرع العسل من أجمل المأكولات التي تقدم بالشتاء فهو يمنح الطفل الطاقة والدفء. يقي قرع العسل من الأمراض التي تصيب العين ويحسن نظر الطفل. يعتبر قرع العسل فاتح شهية للطفل. يعمل قرع العسل على تحسين خلايا المخ.

المكونات

كوب ألا ربع قرع عسل. نصف كوب ماء. معلقتين كبيرة حليب صناعي. رشه قرفة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به ماء ونتركه حتى يغلي.

بعد أن تغلي الماء نضع قرع العسل ويترك على النار لمدة عشرين دقيقة.

نضع قرع العسل بالخلاط الكهربائي ونضيف القرفة والحليب ويخلط جيدا.

بعد أن يهدا يقدم لطفلك الرضيع.

وصفة قرع العسل للطفل الرضيع