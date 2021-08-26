طريقة عمل حمام مغربي للعرائس بالخطوات ||اتعلمي ازاي تعملي حمام مغربي في المنزل

إن كل عروسة ترغب في القيام بالحمام المغربي قبل زواجها، لكنها لا تعرف كيفية القيام به من المنزل، لهذا ففيما يلي سنقوم برصد كل ما يتعلق بعمل الحمام المغربي بشيء من التفصيل والاهتمام لكي تتعرف كل عروسة وكل فتاة مقبلة على الزواج على طريقة عمله من منزلها بكل سهولة وبدون مشقة أو عناء.طريقة عمل حمام مغربي للعرائس في المنزل
إن الحمام المغربي يكون من خلال تعريض الجسم إلى البخار وكذلك الحرارة العالية، بجانب المساج كذلك، وذلك لإزالة الشحوم الموجودة بالجسم، كما أنه يقوم بتخليص العرائس من أي ضغط يتعرضن له، وهذا بسبب الراحة وكذلك الاسترخاء الذي يتم التعرض له من خلال الحمام المغربي، كما أنه يقوم بتخليص الجسم من أي طبقة جلد مميتة.مكونات عمل حمام مغربي للعرائس
- الخل الأبيض
- كرات الحمام الفوارة
- الليفة المغربية
- صابون مغربي، أو بلدي
- منشفة
- طين مغربي
- ماء ورد او لبن
- لوشن أو كريم مرطب
هناك عدة خطوات لتحضير الحمام المغربي، وهذه الخطوات تكون كالتالي:
- في البداية قومي بتشغيل الدش الخاص بالماء الساخن وذلك بدرجة حرارة أعلى من الطبيعي قليلاً، ومن ثم انتظري قليلاً حتى يتم ملأ الحمام بالبخار من كافة أرجاء المكان، بجانب امتلاء حوض الاستحمام بواسطة الماء الساخن.
- بعدها قومي بوضع كوب من الخل الأبيض بالماء، بجانب كرات الحمام الفوارة، ومن ثم قومي بالدخول إلى الحمام حتى مرور ١٠ دقائق.
- بعد ذلك عقب قيامك بتغطيس جسدكِ بالماء، عليكِ أن تقومي بتجفيفه بواسطة المنشفة، بعد ذلك قومي بإحضار الصابون المغربي ودهن جسدكِ من خلاله، لكن لا بد أن تبتعدي عن الوجه تماماً.
- قومي بترك الصابون على جسدك حتى مرور ١٠ دقائق ومن ثم قومي بغسله بالماء الساخن.
- من خلال الليفة المغربية قومي بتدليك جسدكِ وافركيه بحركة دائرية.
- قومي بتجهيز الطين المغربي من خلال وضعه في إناء ووضع ماء الورد أو اللبن إليه لكي تحصلي على قوام طيني، وبعد ذلك قومي بدهنه على جسدكِ بالكامل ومن ثم اتركيه حتى مرور ١٠ دقائق.
- بعد ذلك قومي بإزالة الطين المغربي من خلال التدليك، وبعدها قومي بغسل جسدكِ بواسطة الماء البارد لكي تقومي بإغلاق المسام.
- بعد ذلك قومي بتجفيف جسدكِ جيداً، ومن ثم قومي بترطيبه باستعمال كريم مرطب أو لوشن.
الوسوم
إن كل عروسة ترغب في القيام بالحمام المغربي قبل زواجها، لكنها لا تعرف كيفية القيام به من المنزل، لهذا ففيما يلي سنقوم برصد كل ما يتعلق بعمل الحمام المغربي بشيء من التفصيل والاهتمام لكي تتعرف كل عروسة وكل فتاة مقبلة على الزواج على طريقة عمله من منزلها بكل سهولة وبدون مشقة أو عناء.طريقة عمل حمام مغربي للعرائس في المنزل
إن الحمام المغربي يكون من خلال تعريض الجسم إلى البخار وكذلك الحرارة العالية، بجانب المساج كذلك، وذلك لإزالة الشحوم الموجودة بالجسم، كما أنه يقوم بتخليص العرائس من أي ضغط يتعرضن له، وهذا بسبب الراحة وكذلك الاسترخاء الذي يتم التعرض له من خلال الحمام المغربي، كما أنه يقوم بتخليص الجسم من أي طبقة جلد مميتة.مكونات عمل حمام مغربي للعرائس
- الخل الأبيض
- كرات الحمام الفوارة
- الليفة المغربية
- صابون مغربي، أو بلدي
- منشفة
- طين مغربي
- ماء ورد او لبن
- لوشن أو كريم مرطب
هناك عدة خطوات لتحضير الحمام المغربي، وهذه الخطوات تكون كالتالي:
- في البداية قومي بتشغيل الدش الخاص بالماء الساخن وذلك بدرجة حرارة أعلى من الطبيعي قليلاً، ومن ثم انتظري قليلاً حتى يتم ملأ الحمام بالبخار من كافة أرجاء المكان، بجانب امتلاء حوض الاستحمام بواسطة الماء الساخن.
- بعدها قومي بوضع كوب من الخل الأبيض بالماء، بجانب كرات الحمام الفوارة، ومن ثم قومي بالدخول إلى الحمام حتى مرور ١٠ دقائق.
- بعد ذلك عقب قيامك بتغطيس جسدكِ بالماء، عليكِ أن تقومي بتجفيفه بواسطة المنشفة، بعد ذلك قومي بإحضار الصابون المغربي ودهن جسدكِ من خلاله، لكن لا بد أن تبتعدي عن الوجه تماماً.
- قومي بترك الصابون على جسدك حتى مرور ١٠ دقائق ومن ثم قومي بغسله بالماء الساخن.
- من خلال الليفة المغربية قومي بتدليك جسدكِ وافركيه بحركة دائرية.
- قومي بتجهيز الطين المغربي من خلال وضعه في إناء ووضع ماء الورد أو اللبن إليه لكي تحصلي على قوام طيني، وبعد ذلك قومي بدهنه على جسدكِ بالكامل ومن ثم اتركيه حتى مرور ١٠ دقائق.
- بعد ذلك قومي بإزالة الطين المغربي من خلال التدليك، وبعدها قومي بغسل جسدكِ بواسطة الماء البارد لكي تقومي بإغلاق المسام.
- بعد ذلك قومي بتجفيف جسدكِ جيداً، ومن ثم قومي بترطيبه باستعمال كريم مرطب أو لوشن.
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