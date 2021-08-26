بذور الكتان تعتبر من اغنى المصادر لاحماض اوميجا 3 الدهنية ، بالاضافة انها بتحتوي على الكمية المناسبة من الالياف, مضادات الاكسدة ، وده بيخليها ممتازة جدا لبشرتك وشعرك وصحتك العامة ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على فوايد بذور الكتان ، وازاي تدخليها في نظامك الغذائي.
فوايد بذور الكتان للبشرة والشعر والصحة العامة:
فوايد بذور الكتان للصحة العامة:
– بتمنع السرطان:
بذور الكتان بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتبقى زي الدروع بتحميكي من سرطان الثدي, وسرطان البروستاتا, وسرطان القولون.
– تحسين الهضم:
بذور الكتان بتحتوي على كمية كبيرة من الالياف اللي بتساعد في عملية الهضم عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية ، وكمان الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة اطول.
– بتحافظ على صحة القلب:
بذور الكتان ممكن انها تساعد في خفض ضغط الدم ، ومنع تصلب الشرايين ، وابطاء ترسب البلاك ، وبالتالي ده هيحافظ على صحة القلب.
– خفض نسبة الكوليسترول:
اكل بذور الكتان بشكل يومي ممكن انه يأدي لخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير ، وده هيأدي لمنع امراض القلب والسمنة.
– التحكم في مرض السكر:
اثبتت الدراسات ان مرضى السكر اللي بياكلوا بذور الكتان بانتظام ادى لانخفاض كبير في مقاومة الانسولين ، واستقرار في مستويات السكر في الدم.
– بتمنع الالتهابات:
اكل بذور الكتان بانتظام ممكن انه يأدي لمكافحة التورم والالتهابات عند الاشخاص اللي بيعانوا من نقص في احماض اوميجا 3 الدهنية.
– بتقلل من حدوث الهبات الساخنة:
2 معلقة كبيرة بس من بذور الكتان كل يوم ممكن انها تمنع الهبات الساخنة بمقدار النص عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية ، وبعد انقطاع الدورة.
فوايد بذور الكتان للبشرة:
– بتشجع حركة الامعاء الصحية:
لو الجزء الداخلي من جسمك شغال بشكل مثالي ، ده هينعكس على بشرتك وهتلاحظي نتيجته ، وحركة الامعاء السليمة والصحية بتمنع الامراض الجلدية ، وبتشجع خلايا الجلد على التجديد بشكل صحي.
– بتحافظ على صحة البشرة:
احماض اوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان بتساعد على تقليل الطفح الجلدي, التهيج, الاحمرار, وبتساعد كمان على التئام الجروح بشكل اسرع.
– ترطيب الجلد:
بذور الكتان بتساعد الجسم على افراز زيون اكتر ، وبتحافظ على نعومتة ونضارته ، وده بيخليه مثالي جدا لروتينك الشتوي الفترة اللي الجلد بيتعرض فيها للجفاف ، دلكي بشرتك بزيت الكتان بشكل يومي ده هيساعد على حفظ الرطوبة في الجلد ، وهيمنع التجاعيد.
– الحماية من اشعة الشمس:
بذور الكتان بتوفر الحماية ضد تلف الجلد الناتج عن التعرض لاشعة الشمس ، وبتمنع سرطان الجلد.
– بتحارب حب الشباب:
بذور الكتان بتتحكم في انتاج الدهون اللي ممكن تأدي لظهور حب الشباب ، وللحصول على بشرة خالية من حب الشباب ، كلي 1 – 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحون يوميا.
فوايد بذور الكتان للشعر:
– بتوقف تكسر الشعر:
اكل بذور الكتان بشكل يومي هيخلي شعرك مرن وقوي ، وهيمنع تكسر الشعر.
– بتمنع قشرة الشعر:
استخدمي زيت بذور الكتان للشعر للحفاظ على فروة راسك متغذية ومترطبة ، بالاضافة لمنع التقشر والقشرة ، بعد ما تعملي شعرك حمام بزيت بذور الكتان ، اغسلي شعرك كمان بشامبو مضاد للقشرة لمفعول اقوى.
– بتحارب الصلع عند الذكور:
بذور الكتان بتحارب الانزيم اللي بيأدي للصلع عند الرجالة.
الجانب السلبي الوحيد هو ان اجسامنا مش بتقدر تهضم بذور الكتان الكاملة ، عشان كده لازم تتاكل مطحونة ، وفي طرق كتير تقدري بيها تدخليها في نظامك الغذائي اليومي.
1- اخلطي بذور الكتان المطحونة مع الماية ، كبديل للبيض في المخبوزات.
2- ممكن تاكليها في وجبة الفطار باضافتها للشوفان, الحبوب, العصاير.
3- ضيفي بذور الكتان المطحونة لاطباقك المطبوخة.
4- رشي من بذور الكتان المطحونة بكمية كبيرة في السندويتشات.
5- ممكن تستخدمي زيت بذور الكتان الخاص بالاكل كصوص للسلطة.
حاولي تضيفي بذور الكتان لنظامك الغذائي بشكل يومي ، اشتري البذور الكاملة واطحنيها بنفسك في البيت في مطحنة القهوة او الكبة ، واحفظيها في مكان بارد ، وخلصي الكمية بسرعة عشان ماتقعدش فترة طويلة وتفقد قيمتها فوايدها الصحية.
ازاي تستخدمي بذور الكتان لنمو الشعر
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