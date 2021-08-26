بذور الكتان تعتبر من اغنى المصادر لاحماض اوميجا 3 الدهنية ، بالاضافة انها بتحتوي على الكمية المناسبة من الالياف, مضادات الاكسدة ، وده بيخليها ممتازة جدا لبشرتك وشعرك وصحتك العامة ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على فوايد بذور الكتان ، وازاي تدخليها في نظامك الغذائي.

فوايد بذور الكتان للبشرة والشعر والصحة العامة:

فوايد بذور الكتان للصحة العامة:

– بتمنع السرطان:

بذور الكتان بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتبقى زي الدروع بتحميكي من سرطان الثدي, وسرطان البروستاتا, وسرطان القولون.

– تحسين الهضم:

بذور الكتان بتحتوي على كمية كبيرة من الالياف اللي بتساعد في عملية الهضم عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية ، وكمان الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة اطول.

– بتحافظ على صحة القلب:

بذور الكتان ممكن انها تساعد في خفض ضغط الدم ، ومنع تصلب الشرايين ، وابطاء ترسب البلاك ، وبالتالي ده هيحافظ على صحة القلب.

– خفض نسبة الكوليسترول:

اكل بذور الكتان بشكل يومي ممكن انه يأدي لخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير ، وده هيأدي لمنع امراض القلب والسمنة.

– التحكم في مرض السكر:

اثبتت الدراسات ان مرضى السكر اللي بياكلوا بذور الكتان بانتظام ادى لانخفاض كبير في مقاومة الانسولين ، واستقرار في مستويات السكر في الدم.

– بتمنع الالتهابات:

اكل بذور الكتان بانتظام ممكن انه يأدي لمكافحة التورم والالتهابات عند الاشخاص اللي بيعانوا من نقص في احماض اوميجا 3 الدهنية.

– بتقلل من حدوث الهبات الساخنة:

2 معلقة كبيرة بس من بذور الكتان كل يوم ممكن انها تمنع الهبات الساخنة بمقدار النص عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية ، وبعد انقطاع الدورة.

فوايد بذور الكتان للبشرة:

– بتشجع حركة الامعاء الصحية:

لو الجزء الداخلي من جسمك شغال بشكل مثالي ، ده هينعكس على بشرتك وهتلاحظي نتيجته ، وحركة الامعاء السليمة والصحية بتمنع الامراض الجلدية ، وبتشجع خلايا الجلد على التجديد بشكل صحي.

– بتحافظ على صحة البشرة:

احماض اوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الكتان بتساعد على تقليل الطفح الجلدي, التهيج, الاحمرار, وبتساعد كمان على التئام الجروح بشكل اسرع.

– ترطيب الجلد:

بذور الكتان بتساعد الجسم على افراز زيون اكتر ، وبتحافظ على نعومتة ونضارته ، وده بيخليه مثالي جدا لروتينك الشتوي الفترة اللي الجلد بيتعرض فيها للجفاف ، دلكي بشرتك بزيت الكتان بشكل يومي ده هيساعد على حفظ الرطوبة في الجلد ، وهيمنع التجاعيد.

– الحماية من اشعة الشمس:

بذور الكتان بتوفر الحماية ضد تلف الجلد الناتج عن التعرض لاشعة الشمس ، وبتمنع سرطان الجلد.

– بتحارب حب الشباب:

بذور الكتان بتتحكم في انتاج الدهون اللي ممكن تأدي لظهور حب الشباب ، وللحصول على بشرة خالية من حب الشباب ، كلي 1 – 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحون يوميا.

فوايد بذور الكتان للشعر:

– بتوقف تكسر الشعر:

اكل بذور الكتان بشكل يومي هيخلي شعرك مرن وقوي ، وهيمنع تكسر الشعر.

– بتمنع قشرة الشعر:

استخدمي زيت بذور الكتان للشعر للحفاظ على فروة راسك متغذية ومترطبة ، بالاضافة لمنع التقشر والقشرة ، بعد ما تعملي شعرك حمام بزيت بذور الكتان ، اغسلي شعرك كمان بشامبو مضاد للقشرة لمفعول اقوى.

– بتحارب الصلع عند الذكور:

بذور الكتان بتحارب الانزيم اللي بيأدي للصلع عند الرجالة.

الجانب السلبي الوحيد هو ان اجسامنا مش بتقدر تهضم بذور الكتان الكاملة ، عشان كده لازم تتاكل مطحونة ، وفي طرق كتير تقدري بيها تدخليها في نظامك الغذائي اليومي.

1- اخلطي بذور الكتان المطحونة مع الماية ، كبديل للبيض في المخبوزات.

2- ممكن تاكليها في وجبة الفطار باضافتها للشوفان, الحبوب, العصاير.

3- ضيفي بذور الكتان المطحونة لاطباقك المطبوخة.

4- رشي من بذور الكتان المطحونة بكمية كبيرة في السندويتشات.

5- ممكن تستخدمي زيت بذور الكتان الخاص بالاكل كصوص للسلطة.

حاولي تضيفي بذور الكتان لنظامك الغذائي بشكل يومي ، اشتري البذور الكاملة واطحنيها بنفسك في البيت في مطحنة القهوة او الكبة ، واحفظيها في مكان بارد ، وخلصي الكمية بسرعة عشان ماتقعدش فترة طويلة وتفقد قيمتها فوايدها الصحية.

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