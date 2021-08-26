طريقة تحضير ماسك الشمندر المنزلي لتبيض الجسم والبشرة بشكل كامل

يعد ماسك الشمندر ، من المسكات التي تساعدك في الحصول علي بشرة بيضاء مثل الثلج، والحصول علي بشرة بيضاء هو حلم كل سيدة أو فتاة، ومع وصفتنا الطبيعية هذه سيمكنك تبيض جسمك بالكامل بكل سهولة وبساطة، دون الحاجة إلي اللجوء إلي أي كريمات تفتيح، وتعتبر هذه الوصفة طبيعية وأمنة جداً للجسم والوجه، وسوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل بشرة الأطفال، وسوف يمنحك رطوبة غير عادية ونعومة، وهي وصفه جيدة وطبيعية وغير مكلفة يمكنك تحضيرها في المنزل بكل بساطة، وسوف تحصلين علي نتائج فورية من بعد الاستخدام، ويتعد هذه الوصفة من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية والفعالة جداً، ولن تحتاجي إلي وضع مستحضرات التجميل من بعد استخدام هذا الماسك السحري، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الشمندر الرهيب بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الشمندر

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الماسك الرائع لتفتيح وهي كما يلي:-

معلقة من عصير الشمندر.

مقدار معلقة من ماء الورد.

معلقتان من بودرة الجلاتين.

خمس ملاعق من عصير الشمندر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير ماسك الشمندر السحري في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير، ونضع به معلقة من عصير الشمندر ومعلقة من ماء الورد، ويتم خفقهم جيداً مع بعض. ثم نحضر قطعة من القطن، ونقوم بغمسها في الخليط، ونقوم بتوزيع الخليط باستخدام القطنة، علي المنطقة المراد تفتيحها. طبقي هذه الخطوة المهمة لمدة سبع دقائق، لضمان نظافة البشرة تماماً، ثم قومي بفرك بشرتك لدقيقتين بشكل دائري، حتي نتأكد من نظافتها. ثم في وعاء أخر نضع الجلاتين وخمس ملاعق من عصير الشمندر، وندخلهم الميكروويف لمدة 10 ثواني حتي تذوب المكونات، ولا تكون بها تكتلات. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك علي البشرة، باستخدام الفرشة بشكل كامل، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة، حتي يجف تماماً. بعد مرور الوقت نقوم بنزع الماسك تدريجياً، استخدمي ماء الورد لغلق المسام، ومحافظة علي نضارة البشرة

أهم فوائد ماسك الشمندر الرهيب للبشرة

هناك فوائد عديدة وكثيرة جداً لهذا الماسك السحري في تفتيح ونقاء البشرة وهي كما يلي:-

مفيد جداً وفعال لتفتيح البشرة، ومناطق الحساسة.

يزيل البثور والرؤوس السوداء، التي توجد حول منطقة الأنف.

يساعد في تفتيح البشرة، وتنظيفها من الجلد الميت والأوساخ.

يخلصك من الحبوب والتهابات، والتجاعيد والخطوط الرفيعة.

أمن جداً علي الجسم والبشرة، لأن مكوناته طبيعية.

يحتوي علي كثير من الفيتامينات، التي تحتاجها البشرة.

يجعل البشرة أكثر نعومة، ونضارة وإشراقاً.

طريقة عمل قناع البنجر لمنع تساقط الشعر

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير هذا القناع الرائع والفعال في فرد الشعرومنع سقوطه وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بغسل حبة من البنجر، ثم نهرسها في الخلاط الكهربائي، حتي نحصل علي العصير منها. بعد ذلك نضع العصير في وعاء علي نار متوسطة حتي يسخن، وبعد أن يبرد قليلاً نضيف علية معلقة من البن المطحون. ونقلبهم جيداً حتي تمتزج جميع المكونات، ثم قومي بتطبيقه علي شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة، علي الشعر حتي يجف تماماً. ثم قومي بغسل شعرك بعدها بالماء الفاتر جيداً، وبعد ذلك بالشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول علي أفضل نتيجة.

وصفة البنجر والجلسرين لتوريد الخدود

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وهي كما يلي:-