طريقة عمل الكنافة المحشية بخطوات بسيطة وسهلة للمبتدئين في المنزل

طريقة عمل الكنافة تعد من أشهر الحلويات الشرقية التي يتهافت عليها الجميع لتناولها في أي مناسبة ويشتهر تناولها أيضا في شهر رمضان الكريم وتكون من أول الأطباق الرئيسية من صنف الحلويات المقدمة، وتعشق النساء التفنن في تحضيرها وتقديمها بالطرق السائدة وهي السادة والمكسرات، ولكن المحلات الكبري تفنن بإضافة حشوات مختلفة، النوتيلا، بالمهلبية، المانجو، الموز، كنافة على الفحم، اللوتس، التمر، بالجبنة العكاوي، يختلف مذاقها بين كل حشوة وأخرى. طريقة عمل الكنافة المحشية طريقة عمل الكنافة المحشية ويبحث الكثير عبر المواقع الإلكترونية عن وخصاصاً السيدات والفتيات عن أسهل وأسرع الطرق في تنفيذ أي نوع من الحلويات ويجدون الكثير من الطرق المختلفة السهلة ولا نصح تناول الحلويات بكثره لأحتوائها على نسبه سكريات عالية ونسبة سعرات عالية بالأخص لو كانت محشية حشوات دسمة. طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز المكونات كيلو كنافة.

كوب سمن بلدي.

نصف كوب سكر حبيبات

خمس أصابع موز. مكونات الشربات كوبان سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونه

ملعقة كبيرة عسل جولوكوز.

ريحه الموز أو فانيليا.

ملعقة صغيرة سمن بلدي. طريقة التحضير الشربات نضع السكر والماء في وعاء مناسب.

نقلب السكر جيداً، نضيف عصير الليمون.

نضيف الجلوكوز، ثم نرفعه على النار.

نتركهم حتى نحصل على سيرب سميك.

نضيف ريحة الموز ويقلب، نتركه يبرد تماماً. طريقة التحضير الكنافة نضع الكنافة ليله كامله في الديب فريز.

نضع الكنافة مجمدة في محضر الطعام أو الكبة.

نضيف كميه من السكر الحب

نطحنها طحن ناعم، ثم نضع

نصف الكمية في طبق عميق.

نضيف السمن البلدي، نقلبهم جيداً، نحضر صينية مناسبة وندهنه بالسمن.

نضيف نصف كميه الكنافة الممزوجة بالسمن البلدي.

نسويها بأطراف الأصابع، نقشر الموز ومقطعة حلقات سميكة.

نرص حلقات الموز بالتساوي على الكنافة.

نضع النصف المتبقي من الكنافة وتغطي الموز بالكامل منها.

نضع المتبقي من السمن على الكنافة على وجها.

نضعها في الفرن على درجه حرارة ٢٠٠°.

نتركها لمده نصف ساعه، على الرف الأوسط حتى تحمر من الأسفل.

نقلبها على الوجه الأخر وندخلها الفرن مرة أخرى ونتركها نفس المدة.

حتى يحمر لونها، نخرجها من الفرن، نصب الشربات بارد.

تقطع وترص في أطباق التقديم، تزين بالمكسرات المتاحة لديكي. طريقة عمل كنافة بالقشطة طريقة عمل كنافة بالقشطة المكونات كيلو كنافة.

نص كيلو قشطه بلدي.

كوب سمن أو زبدة.

شربات ثقيل. طريقة التحضير نفرم الكنافة في الكبة، نضعها نصف الكمية في صينيه مدونة بالسمن.

نرفد الكنافة بملعقة خشبية ونساويها من جميع الجوانب.

نضع القشطه ونساويها بحرص بالصينية.

نضع الجزء المتبقي من الكنافة ونساويها بحرص أيضا.

نصب الجزء المتبقي من السمن على وجه الكنافة.

نضعها في الرف السفلي على درجه حرارة ١٨٠°

نتركها لمدة نصف ساعة حتى يحمر قاعها ويصبح لونها ذهبي.

نقلبها على صنينه مسطحه، ونضع الوجه الأخر في الصينية.

نتركها نفس المدة، نخرجها من الفرن ويصب الشربات بارد.

نقطع وتغرف في أطباق التقديم، وتزين بأي نوع مكسرات تفضلية. الوسوم

طريقة عمل الكنافة تعد من أشهر الحلويات الشرقية التي يتهافت عليها الجميع لتناولها في أي مناسبة ويشتهر تناولها أيضا في شهر رمضان الكريم وتكون من أول الأطباق الرئيسية من صنف الحلويات المقدمة، وتعشق النساء التفنن في تحضيرها وتقديمها بالطرق السائدة وهي السادة والمكسرات، ولكن المحلات الكبري تفنن بإضافة حشوات مختلفة، النوتيلا، بالمهلبية، المانجو، الموز، كنافة على الفحم، اللوتس، التمر، بالجبنة العكاوي، يختلف مذاقها بين كل حشوة وأخرى. طريقة عمل الكنافة المحشية طريقة عمل الكنافة المحشية ويبحث الكثير عبر المواقع الإلكترونية عن وخصاصاً السيدات والفتيات عن أسهل وأسرع الطرق في تنفيذ أي نوع من الحلويات ويجدون الكثير من الطرق المختلفة السهلة ولا نصح تناول الحلويات بكثره لأحتوائها على نسبه سكريات عالية ونسبة سعرات عالية بالأخص لو كانت محشية حشوات دسمة. طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز المكونات كيلو كنافة.

كوب سمن بلدي.

نصف كوب سكر حبيبات

خمس أصابع موز. مكونات الشربات كوبان سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونه

ملعقة كبيرة عسل جولوكوز.

ريحه الموز أو فانيليا.

ملعقة صغيرة سمن بلدي. طريقة التحضير الشربات نضع السكر والماء في وعاء مناسب.

نقلب السكر جيداً، نضيف عصير الليمون.

نضيف الجلوكوز، ثم نرفعه على النار.

نتركهم حتى نحصل على سيرب سميك.

نضيف ريحة الموز ويقلب، نتركه يبرد تماماً. طريقة التحضير الكنافة نضع الكنافة ليله كامله في الديب فريز.

نضع الكنافة مجمدة في محضر الطعام أو الكبة.

نضيف كميه من السكر الحب

نطحنها طحن ناعم، ثم نضع

نصف الكمية في طبق عميق.

نضيف السمن البلدي، نقلبهم جيداً، نحضر صينية مناسبة وندهنه بالسمن.

نضيف نصف كميه الكنافة الممزوجة بالسمن البلدي.

نسويها بأطراف الأصابع، نقشر الموز ومقطعة حلقات سميكة.

نرص حلقات الموز بالتساوي على الكنافة.

نضع النصف المتبقي من الكنافة وتغطي الموز بالكامل منها.

نضع المتبقي من السمن على الكنافة على وجها.

نضعها في الفرن على درجه حرارة ٢٠٠°.

نتركها لمده نصف ساعه، على الرف الأوسط حتى تحمر من الأسفل.

نقلبها على الوجه الأخر وندخلها الفرن مرة أخرى ونتركها نفس المدة.

حتى يحمر لونها، نخرجها من الفرن، نصب الشربات بارد.

تقطع وترص في أطباق التقديم، تزين بالمكسرات المتاحة لديكي. طريقة عمل كنافة بالقشطة طريقة عمل كنافة بالقشطة المكونات كيلو كنافة.

نص كيلو قشطه بلدي.

كوب سمن أو زبدة.

شربات ثقيل. طريقة التحضير نفرم الكنافة في الكبة، نضعها نصف الكمية في صينيه مدونة بالسمن.

نرفد الكنافة بملعقة خشبية ونساويها من جميع الجوانب.

نضع القشطه ونساويها بحرص بالصينية.

نضع الجزء المتبقي من الكنافة ونساويها بحرص أيضا.

نصب الجزء المتبقي من السمن على وجه الكنافة.

نضعها في الرف السفلي على درجه حرارة ١٨٠°

نتركها لمدة نصف ساعة حتى يحمر قاعها ويصبح لونها ذهبي.

نقلبها على صنينه مسطحه، ونضع الوجه الأخر في الصينية.

نتركها نفس المدة، نخرجها من الفرن ويصب الشربات بارد.

نقطع وتغرف في أطباق التقديم، وتزين بأي نوع مكسرات تفضلية.

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