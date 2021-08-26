صفيحة لحم بدبس الرمان وسر نجاح الصفيحة بعجين سوري بدبس الرمان جربيها

صفيحة لحم بدبس الرمان ، من أشهر الأطباق والوصفات العربية المعروفة، وهي تعد أحد أهم أطباق المقبلات أو الأطباق الجانبية، خاصة وأنها تدخل كواحدة ضمن المعجنات والمخبوزات، ولكن يتم حشوها باللحم ودبس الرمان. وهي تناسب أوقات الفطور ومنتصف اليوم، ويمكنك تحضيرها في المناسبات وأعياد الميلاد، وكذلك المناسبات العائلية البسيطة، مثل الخطوبة أو عقد القران وخلافه، في حالة وجود أطفال صغار، تكون صفيحة لحم بدبس الرمان، هي أنسب وجبة متكاملة موفرة، يمكنك إعدادها سريعا في المنزل، ومنها تضمنين نظافتها من أجل ضيوفك وأبنائهم وأبنائك كذلك. وتعد صفيحة اللحم وجبة سريعة، ومعجنات غنية بالفوائد الغذائية، وينظر لها البعض أنها إحدى طرق عمل الميني بيتزا المنزلية، ولكن بشكل واسم مختلفين فقط.

على الرغم من اعتبار البعض لها أنها طبق تركي، أو وصفة من المطبخ التركي، ويسمونها صفيحة اللحم التركية بدبس الرمان، إلا أن الكثيرين يؤكدون بأنها إحدى أشكال المعجنات، من المطبخ السوري الشهير، وأنها وجبة أو أكلة حلبية معروفة به. وتوجد العديد من الطرق لعمل الصفيحة باللحم السوري منها؛ لحم بعجين سوري بدبس الرمان، وصفيحة باللبن شام الاصيل، وكذلك طريقة عمل الصفيحة الشامية منال العالم. بالإضافة إلى وصفات أخرى لها، تنتمي إلى أكثر من دولة مثل؛ طريقة عمل الصفيحة البعلبكية، طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، ولحم بعجين اللبناني منال العالم، وطريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، فجربي في كل مرة واحدة منها، واستمتعي بتجربة خفيفة لمعجنات مغعذية في المنزل، مثل الجاهزة تمامًا.

500 جرام دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب ماء فاتر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون لتشكيل كرات عجينة الصفيحة.

500 جرام لحم مفروم.

حبة فلفل أخضر مقكعة كعبات صغيرة.

بصلة واحدة مفرومة ناعمًا.

حبة بنادورا مفرومة ناعمًا.

ملعقة كبيرة معجون طماطم جاهز.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

رشة فلفل أسود مطحون.