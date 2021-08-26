طريقة عمل خبز العجوة بالمنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ

يعد خبز العجوة نوع من المخبوزات الهشة الطرية التي تمتاز بمذاق رائع وهش، يمكن تقديمها للأطفال كوجبة غذائية مدرسية أثناء فترة الدراسة، حيث هو من المخبوزات اللذيذة التي يتم إعدادها بالمنزل وبأيدينا بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة لضمان جودتها، وهو نوع من العجين الذي يتم تشكيله علي شكل وردة يتم حشوها بمعجون التمر اللذيذ، ويمكن تشكيلها بأشكال مختلفة حسب الرغبة، وتعد من المخبوزات الهشة التي تقدم مع كوب الشاي أو كوب من الحليب، وطريقة تحضيره بسيطة جداً وسهلة ومكوناته أيضاً متوفرة داخل كل منزل وسعرها في متناول الجميع، ويمكن عمل أكثر من نوع من الخبز وتقديمه للأسرة مثل خبز الحليب الهش وخبز الجبن والزيتون وغيرها أنواع كثيرة ومتنوعة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز العجوة داخل المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة جداً.

مكونات عمل خبز العجوة الهش

يتكون الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومغذية جداً وهي كما يلي:ـ

كوبين ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

للوجه، سمسم، ملعقة من الحليب مع صفار بيضة و رشة من الفانيليا.

للحشو، عجوة (معجون التمر).

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز العجوة الهش الطري بخطوات سهلة وهي كما يلي:ـ

نقوم باختبار نشاط الخميرة وذلك بوضع ملعقة الخميرة مع ملعقة من السكر ونذوبهم في ربع كوب من الحليب، ونتركهم حتي يتضاعف الحجم. ثم نقوم بخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر وكمية السكر المتبقية ونقلبهم جيداً. نضيف إلي خليط الدقيق خليط الخميرة السابق ثم نضيف البيضة المخفوق مع الفانيليا والحليب المتبقي ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الزيت والزبدة ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، تترك العجينة حتي تختمر في مكان دافئ. بعدها يتم تقطيع العجين إلي كرات صغيرة ثم يتم فردها وحشوها بخليط العجوة ،ونغلقها جيداً ثم نعمل علي عمل فتحات في أطراف العجين باستخدام السكين، أو يمكن تشكيلها حسب الرغبة. نترك الكرات تختمر ثم يتم دهن الوجه بخليط صفار البيض مع الحليب والفانيليا ثم يرش الوجه بالسمسم.

طريقة التسوية

طريقة تسوية الخبز تتم باتباع الآتي:ـ