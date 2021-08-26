طريقة عمل خبز أماراتي محلي بماء الورد والزعفران بقوام هش

خبز أماراتي محلى بماء الورد و الزعفران عبارة عن عجينة ذات قوام سائل تخبز في مقلاة مدهونة بالذبد هذه الوصفة من المطبخ الاماراتي تتميز بطعم حلو لذيذ وشهى هش القوام ،يمكن تناوله مع أي شيء محلاة مثل السكر والعسل ولكن يتم طهيه بطريقة مختلفة عنه باقي أنواع الخبز الأخري ولكن طريقة تحضيره لا تحتاج إلي مهارة أو خبرة لأنها سهلة وبسيطة ،لذلك يعتبر الخبز من أهم مصادر الغذاء الأساسية والهمة بجانب الأطعمة الأخري بكافة أنواعها التي تتوفر على المائدة عبر مقالنا سوف نشرح لكم طريقة عمل خبز أماراتي محلى مضاف إليه بعض المكونات المتوفرة في المطبخ. طريقة عمل الخبز الاماراتي المحلى طريقة عمل الخبز الاماراتي المحلى المقادير:- دقيق ابيض مقدار: 1 كوب

ماء مقدار 3 أكواب.

سكر مقدار ربع كوب.

حليب بودر مقدار ربع كوب.

4 حبات بيض مخفوق.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعفران.

2 ملعقة ماء ورد.

مقدار من الزيت أو الزبدة للدهان. خطوات تحضير الخبز الاماراتي المحلي الخطوة الأولي في وعاء ينقع الزعفران بماء الورد. في وعاء اخر يتم نخل الدقيق و الحليب والملح والهيل والسكر معا. نحضر خلاط كهربائي ثم نضع فيه الماء ونشغل الخلاط ثم نبدأ في وضع خليط الدقيق بالتدريج بالتناوب مع البيض وهكذا حتى نفاذ الكميه. يضاف الزعفران المنقوع بماء الورد الى الخليط السابق. يترك خليط الخبز المحلى جانبا حتى يرتاح لمدة نصف ساعة. تجهز مقلاة مسطحة غير لاصقة متوسطة الحجم ثم توضع على نار متوسطة الحرارة بها ملعقة زبدة. بعدما تذوب الزبدة قليلا عن طريق المغرفة أو(الكبجاية) تملأ بمزيج العجين ثم تسكب على الزبدة المذابة حتى يتكون لدينا شكل دائرة مثل القرص. نقلب بحرص عندما تكتسب اللون الذهبي من الأسفل و تتحتمر أيضا من الوجه الأخر. نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية العجين بالكامل. نحرص علي عدم وضع أقراص الخبز فوق بعضها وهي ساخنة حتى لا تلتصق ولكن توضع بعد أن تبرد تماما. خطوات تحضير الخبز الاماراتي المحلي للعلم.. أثناء الخبز لا يفضل أن تكون النار عالية جدا ولكن هادئة حتى لا يحترق الخبز

بعد الانتهاء منه الخبز يقدم مع العسل والتمر أو أي شيء اخر مفضلة لديكم في الإفطار أو العشاء وصحة وهنا.

انتهينا من طريقة عمل خبز أماراتي محلي من احلي و اخف أنواع الخبز المحلى قدميه لأفراد أسرتك. الوسوم

خبز أماراتي محلى بماء الورد و الزعفران عبارة عن عجينة ذات قوام سائل تخبز في مقلاة مدهونة بالذبد هذه الوصفة من المطبخ الاماراتي تتميز بطعم حلو لذيذ وشهى هش القوام ،يمكن تناوله مع أي شيء محلاة مثل السكر والعسل ولكن يتم طهيه بطريقة مختلفة عنه باقي أنواع الخبز الأخري ولكن طريقة تحضيره لا تحتاج إلي مهارة أو خبرة لأنها سهلة وبسيطة ،لذلك يعتبر الخبز من أهم مصادر الغذاء الأساسية والهمة بجانب الأطعمة الأخري بكافة أنواعها التي تتوفر على المائدة عبر مقالنا سوف نشرح لكم طريقة عمل خبز أماراتي محلى مضاف إليه بعض المكونات المتوفرة في المطبخ. طريقة عمل الخبز الاماراتي المحلى طريقة عمل الخبز الاماراتي المحلى المقادير:- دقيق ابيض مقدار: 1 كوب

ماء مقدار 3 أكواب.

سكر مقدار ربع كوب.

حليب بودر مقدار ربع كوب.

4 حبات بيض مخفوق.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعفران.

2 ملعقة ماء ورد.

مقدار من الزيت أو الزبدة للدهان. خطوات تحضير الخبز الاماراتي المحلي الخطوة الأولي في وعاء ينقع الزعفران بماء الورد. في وعاء اخر يتم نخل الدقيق و الحليب والملح والهيل والسكر معا. نحضر خلاط كهربائي ثم نضع فيه الماء ونشغل الخلاط ثم نبدأ في وضع خليط الدقيق بالتدريج بالتناوب مع البيض وهكذا حتى نفاذ الكميه. يضاف الزعفران المنقوع بماء الورد الى الخليط السابق. يترك خليط الخبز المحلى جانبا حتى يرتاح لمدة نصف ساعة. تجهز مقلاة مسطحة غير لاصقة متوسطة الحجم ثم توضع على نار متوسطة الحرارة بها ملعقة زبدة. بعدما تذوب الزبدة قليلا عن طريق المغرفة أو(الكبجاية) تملأ بمزيج العجين ثم تسكب على الزبدة المذابة حتى يتكون لدينا شكل دائرة مثل القرص. نقلب بحرص عندما تكتسب اللون الذهبي من الأسفل و تتحتمر أيضا من الوجه الأخر. نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية العجين بالكامل. نحرص علي عدم وضع أقراص الخبز فوق بعضها وهي ساخنة حتى لا تلتصق ولكن توضع بعد أن تبرد تماما. خطوات تحضير الخبز الاماراتي المحلي للعلم.. أثناء الخبز لا يفضل أن تكون النار عالية جدا ولكن هادئة حتى لا يحترق الخبز

بعد الانتهاء منه الخبز يقدم مع العسل والتمر أو أي شيء اخر مفضلة لديكم في الإفطار أو العشاء وصحة وهنا.

انتهينا من طريقة عمل خبز أماراتي محلي من احلي و اخف أنواع الخبز المحلى قدميه لأفراد أسرتك.

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