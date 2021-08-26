طريقة عمل أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية بصورة بسيطة وطعم مختلف

تعد أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية من ألذ الأكلات التي يمكن أن نتناولها بصورة مختلفة عن الأطعمة الآخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نقدم فوائد البصل الأخضر الصحية على الجسم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية في المنزل.

مقادير عمل أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية

تتكون أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

كيلو من أجنحة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من السمسم.

٢ حبات من البصل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب من عصير الأناناس.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب صويا صوص.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل أجنحة الدجاج على الطريقة الصينية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر طاسة ونقوم بوضع الزيت على النار ونشوح به الأجنحة مع إضافة الملح والفلفل حتى تحمر من كل الجوانب. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي التوابل ونقلبها جيدا مع البصل السمسم ثم نضيف الصويا صوص مع الاستمرار بالتقليب. ثم نقوم بإضافة عصير الأناناس مع السكر ونقلبهم جيدا ثم نغطيه لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى ينضج. بعد ذلك نقوم بتذويب النشا في الماء ونضيفها إلى الصوص ونقلبهم جيدا، ثم نقدمها بجانب البصل الأخضر والسمسم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق بمذاق رائع وطعم مختلف لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل الأخضر على الصحة

هناك عدة فوائد للبصل الأخضر على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-