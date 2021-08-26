طريقة عمل طاجن اللحم باخضروات المحرة والفلفل الحار طريقة سهله طعمها تحفة واقتصادية

طريقة عمل طاجن اللحم بالخضروات المحمرة والفلفل الحار، تعتبر اللحم من أكثر أنواع اللحوم المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويعتبر من أكثر أنواع المأكولات الرئيسة التى يتم تحضيرها في الغداء، وإن من أكثر ما يميز اللحم إنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقه منها المشوي ومنها المحمر ويتم تحضير اللحم مع الخضروات المسلوقة والخضروات المشوية ويمكن عمل اللحم كفته ومفروم والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالخضروات المحمرة . طريقة تحضير طاجن اللحم بالخضروات المحمرة نحضر صينية ونضع بها زيت الزيتون ونضع بها شرائح اللحم الفيلية ونضع عليها صلصة زيتون الأسود .

ثم نرش اللحم بقليل من الفلفل الأسود .

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج اللحم جيداً .

بعد ان تنضج جيداً نخرها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً .

نحضر طاسة أخري ونضعها على نار متوسطة ونضعها به ملعقة من زيت الزيتون ونضع بها جميع الخضروات التى تم تقطيعها .

نحضر صينية ونضع بها الخضروات التى تم تحضيرها ونتبلها بقليل من الملح والفلفل الأسود .

قم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج جيداً بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً .

وعند التقديم نضع عليها رشه صغيرة من الخل ونقطع اللحم إلى شرائح صغيرة ونضعها على الخضار ونزينها بالبقدونس . طريقة عمل طبق اللحم بالفلفل الحار طريقة تحضيرطريقة عمل طبق اللحم بالفلفل الحار مكونات طبق اللحم بالفلفل الحار 1/2 كيلو من اللحم خالي من العظم والدهون .

شروبة .

4 حبات من البصل مفرومة خشن متوسطة الحجم .

فلفل حار منزوع البذر ومقطع قطع صغيرة بمقدار 5 حبات .

بقدونس مفروم بمقدار 4 ملاعق كبيرة .

6 ملاعق كبيرة من الخل .

3 ملاعق كبيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من فول الصويا .

2 ملعقة كبيرة من الخل والتوابل .

مقدار 2 ملعقة كبير من الفلفل الأسود .

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة .

حوال 2 ملعقة كبير من الزعتر المجفف .

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الملح الأبيض . طريقة تحضير اللحم بالفلفل الحار نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم والشوربه ونتركهم على النار مع نزع الريم من وقت لأخر .

بعد بعد نقلل درجة حرارة النار على درجة منخفضة ونتركه حتى ينضج تماماً .

بعد ذلك نضع البصل مع اللحم قبل نضج اللحم نضيف الفلفل الحار الأمر ونصف البقدونس والخل والسكر ونضيف اليهم الخل والتوابل وفول الصويا والفلفل الأسود .

ثم نضيف اليهم القرفة والزعتر والملح ونتركه على النار حتى ينضج تماماً .

بعد ذلك نرفع اللحم من على النار ونقطعه إلى شرائح سميكة ونضع عليها صلصة الطماطم بعد تصفيتها جيداً ونزينها بالبقدونس …. بالهناء والشفاء . طريقة تحضير الوسوم

طريقة عمل طاجن اللحم بالخضروات المحمرة والفلفل الحار، تعتبر اللحم من أكثر أنواع اللحوم المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويعتبر من أكثر أنواع المأكولات الرئيسة التى يتم تحضيرها في الغداء، وإن من أكثر ما يميز اللحم إنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقه منها المشوي ومنها المحمر ويتم تحضير اللحم مع الخضروات المسلوقة والخضروات المشوية ويمكن عمل اللحم كفته ومفروم والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالخضروات المحمرة . طريقة تحضير طاجن اللحم بالخضروات المحمرة نحضر صينية ونضع بها زيت الزيتون ونضع بها شرائح اللحم الفيلية ونضع عليها صلصة زيتون الأسود .

ثم نرش اللحم بقليل من الفلفل الأسود .

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج اللحم جيداً .

بعد ان تنضج جيداً نخرها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً .

نحضر طاسة أخري ونضعها على نار متوسطة ونضعها به ملعقة من زيت الزيتون ونضع بها جميع الخضروات التى تم تقطيعها .

نحضر صينية ونضع بها الخضروات التى تم تحضيرها ونتبلها بقليل من الملح والفلفل الأسود .

قم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج جيداً بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً .

وعند التقديم نضع عليها رشه صغيرة من الخل ونقطع اللحم إلى شرائح صغيرة ونضعها على الخضار ونزينها بالبقدونس . طريقة عمل طبق اللحم بالفلفل الحار طريقة تحضيرطريقة عمل طبق اللحم بالفلفل الحار مكونات طبق اللحم بالفلفل الحار 1/2 كيلو من اللحم خالي من العظم والدهون .

شروبة .

4 حبات من البصل مفرومة خشن متوسطة الحجم .

فلفل حار منزوع البذر ومقطع قطع صغيرة بمقدار 5 حبات .

بقدونس مفروم بمقدار 4 ملاعق كبيرة .

6 ملاعق كبيرة من الخل .

3 ملاعق كبيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من فول الصويا .

2 ملعقة كبيرة من الخل والتوابل .

مقدار 2 ملعقة كبير من الفلفل الأسود .

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة .

حوال 2 ملعقة كبير من الزعتر المجفف .

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الملح الأبيض . طريقة تحضير اللحم بالفلفل الحار نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم والشوربه ونتركهم على النار مع نزع الريم من وقت لأخر .

بعد بعد نقلل درجة حرارة النار على درجة منخفضة ونتركه حتى ينضج تماماً .

بعد ذلك نضع البصل مع اللحم قبل نضج اللحم نضيف الفلفل الحار الأمر ونصف البقدونس والخل والسكر ونضيف اليهم الخل والتوابل وفول الصويا والفلفل الأسود .

ثم نضيف اليهم القرفة والزعتر والملح ونتركه على النار حتى ينضج تماماً .

بعد ذلك نرفع اللحم من على النار ونقطعه إلى شرائح سميكة ونضع عليها صلصة الطماطم بعد تصفيتها جيداً ونزينها بالبقدونس …. بالهناء والشفاء . طريقة تحضير

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