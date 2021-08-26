طريقة عمل حلى الخمس دقائق سريعة التحضير بكوب حليب وكوب ماء

حلي الخمس دقائق ، من من ألذ أنواع الحلويات سريعة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة بل ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيرها كذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وكذلك لا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أنه يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق.

مكونات حلى الخمس دقائق

تتكون هذه الحلوي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها غير مكلفة وتعد في وقت بسيط جدا وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من الحليب.

كوب من الماء.

أربع ملاعق كبار من السكر.

ثلاث ملاعق من النشا.

كيس من الفانيليا.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين كبار من النوتيلا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي: