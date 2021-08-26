افضل طرق تتبيل برجر اللحم مثل المطاعم بخطوات بسيطة في المنزل في 10 دقائق

طريقة عمل تتبيل برجر اللحم في المنزل، برجر اللحم يعد واحدا من أشهى أنواع الوجبات السريعة والتي حازت على إعجاب وقبول الكثيرين وبخاصة الأطفال، كما يعتبر البرجر عن قطع من اللحم المفروم المتبل بعدد متنوع من التوابل الخاصة، ويشكل غالبا على هيئة أقراص دائرية تقلي في الزيت الساخن، ثم تقدم في الخضار والمايونيز والكاتشب في سندوتشات مخصصة للبرجر.

تتبيل برجر اللحم

ويعتبر برجر اللحم من الوجبات السريعة التي انتشرت طريقة إعدادها في جميع إنحاء العالم، وتعد من اكثر الأكلات الشهية لدي الجميع خاصة الأطفال والشباب، لما لها من مذاق مميز ورائع، ولكي تتأكد كل أم من أن اللحم طازج فسوف نقدم إليكم طريقة تحضيره في المنزل، ولمعرفة طرق تتبيل اللحم.

للاستمتاع بمذاق البرجر المتميز عليك إحضار المقادير التالية:-

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الببريكا

ملعقة من بهارات اللحم المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من البصل البودر وملعقة تعادلها من الثوم البودر

ملعقة من مادة أكليل الجبل المخفف

مقدر ملعقتان من الكاتشب على حسب الرغبة

شرائح من الجبن الشيدر

بيضة واحدة

تلك المقادير تكفي لإعداد وتحضير ما يعادل 500 جرام تقريبا من اللحم المفروم جيدا.

في البداية عليك إحضار وعاء متوسط ووضع اللحم المفروم به ومن ثم اضافة كلا من البيض والجبن الشيدر.

ثم إضافة البهارات بشكل متساوي وخلط مكونات الخليط بشكل جيد ليصبح القوام متجانسا بشكل كامل.

بعد الانتهاء من عجن وخلط المكونات والمقادير السابقة بشكل جيد، يمكنك تشكيل الخليط على هيئة أقراص دائرية،

ثم تترك في الثلاجة من 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل البدء في قلي البرجر في الزيت.

طريقة تتبيلة البرجر

يمكنك عمل تتبيله برجر اللحم بطريقة مميزة من خلال اضافة مقدار 40 جرام تقريبا من البقسماط المطحون ناعما.

ثم اضافة بصلة مفرومة جيدا ومقدار ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو وملعقتان من صوص الورشستر المميز.

مع اضافة القليل من الملح والبهارات على حسب الرغبة.

تتبيل البرجر بخلطات سحرية

وللاستمتاع بالمذاق البرجر المميز لا تغفل على اضافة كلا من الثوم البودرة والبيض والفلل الأسود مع مراعاة ترك القليل من مكونات التتبيل حتي يدهن لحم البرجر أثناء الشوى