طريقه تحضير الحمام المحشي بالأزر والكبد والقوانص بطريقه سهله وبمكونات بسيطه موجوده في كل منزل كما يتميز الحمام بالقيمة الغذائية العالية كما يمكن التحضير بطرق عديده ومختلفه مثل الحمام بالفريك ويمكن استخدام الارز واللحم المفروم في الحشو. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالكبد والقوانص عدد 4 من الحمام المغسول جيدا.

2 كوب من الارز الأبيض.

كبد وقوانص الحمام حسب الرغبة.

2 بصله متوسطه الحجم.

طماطم وليمون وجزر.

4 ملاعق من الزيت أوالزبدة.

ملعقه كبيره من الملح.

ملعقه كبيره من الفلفل الأسود.

رشه من جوزه الطيب.

ملعقه كبيره من السبع بهارات.

نصف كوب ماء ساخن. طريقه تحضير الحمام بالكبد والقوانص نبدأ بغسل الحمام جيدا ونتأكد من جفافه تمام من الداخل والخارج.

نحضر خلاط كهربائي ونضع البصل حتي يتم الفرم جيدا ثم نضع البصل في طبق ونضيف رشه من الفلفل الأسود مع رشه من الملح ونقلب جيدا.

نقوم بتتبيل الحمام جيدا بتتبيله البصل والملح والفلفل من الداخل والخارج جيدا وتغطيته ثم يوضع في الثلاجة لمده ساعه تقريبا وحتي يتم تحضير الحشو.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضع بها 2 ملعقه من الزيت مع 2 ملعقه من السمنة ثم نضيف بصله كبيره الحجم مقطعه إلي مربعات صغيره ونقلب البصل جيدا مع الزيت والسمنة حتي يتغير لون البصل

نضيف القوانص أولا المقطعة وبعد أن يتغير لون القوانص نضيف الكبد ثم نضيف ملعقه كبيره من الملح مع ملعقه كبيره من السبع بهارات مع رشه صغيره من جوز الطيب وملعقه كبيره من الفلفل الأسود ونقلب جيدا.

نضيف 2 كوب من الارز المغسول جيدا ويقلب جيدا مع الكبد والقوانص والبصل ثم نضيف نصف كوب من الماء الساخن ونقلب جيدا ويوضع علي نار هادئه لمده عشر دقائق ثم نطفئ النار ويترك حتي يبرد.

نبدأ بحشو الحمام بوضع الارز اسفل الجلد وداخل الحمام ثم يغلق جيدا من الأسفل.

نحضر حله كبيره ونضيف الماء المغلي ونضعها علي النار ثم نضيف ورق لورا مع الحبهان ورشه من الملح والفلفل الأسود و2 فص مستكه والقليل من الحبهان البودر مع بعض الخضروات من البصل والجزر والطماطم والكرفس.

نضع الحمام في الماء حتي يكون ظهر الحمام إلي الأسفل ولا نغلق غطاء الحلة جيدا ويوضع علي نار عاليه حتي الغليان ثم يترك علي لمده نصف ساعه علي نار هادئه.

نخرج الحمام من الحلة ويدهن بالطماطم والليمون ثم يوضع في طاسه علي النار بها ملعقه من الزيت والزبدة حتي يتم التحمير جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالكبد والقوانصطريقه تحضير الحمام بالكبد والقوانص الوسوم

طريقه تحضير الحمام المحشي بالأزر والكبد والقوانص بطريقه سهله وبمكونات بسيطه موجوده في كل منزل كما يتميز الحمام بالقيمة الغذائية العالية كما يمكن التحضير بطرق عديده ومختلفه مثل الحمام بالفريك ويمكن استخدام الارز واللحم المفروم في الحشو. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالكبد والقوانص عدد 4 من الحمام المغسول جيدا.

2 كوب من الارز الأبيض.

كبد وقوانص الحمام حسب الرغبة.

2 بصله متوسطه الحجم.

طماطم وليمون وجزر.

4 ملاعق من الزيت أوالزبدة.

ملعقه كبيره من الملح.

ملعقه كبيره من الفلفل الأسود.

رشه من جوزه الطيب.

ملعقه كبيره من السبع بهارات.

نصف كوب ماء ساخن. طريقه تحضير الحمام بالكبد والقوانص نبدأ بغسل الحمام جيدا ونتأكد من جفافه تمام من الداخل والخارج.

نحضر خلاط كهربائي ونضع البصل حتي يتم الفرم جيدا ثم نضع البصل في طبق ونضيف رشه من الفلفل الأسود مع رشه من الملح ونقلب جيدا.

نقوم بتتبيل الحمام جيدا بتتبيله البصل والملح والفلفل من الداخل والخارج جيدا وتغطيته ثم يوضع في الثلاجة لمده ساعه تقريبا وحتي يتم تحضير الحشو.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضع بها 2 ملعقه من الزيت مع 2 ملعقه من السمنة ثم نضيف بصله كبيره الحجم مقطعه إلي مربعات صغيره ونقلب البصل جيدا مع الزيت والسمنة حتي يتغير لون البصل

نضيف القوانص أولا المقطعة وبعد أن يتغير لون القوانص نضيف الكبد ثم نضيف ملعقه كبيره من الملح مع ملعقه كبيره من السبع بهارات مع رشه صغيره من جوز الطيب وملعقه كبيره من الفلفل الأسود ونقلب جيدا.

نضيف 2 كوب من الارز المغسول جيدا ويقلب جيدا مع الكبد والقوانص والبصل ثم نضيف نصف كوب من الماء الساخن ونقلب جيدا ويوضع علي نار هادئه لمده عشر دقائق ثم نطفئ النار ويترك حتي يبرد.

نبدأ بحشو الحمام بوضع الارز اسفل الجلد وداخل الحمام ثم يغلق جيدا من الأسفل.

نحضر حله كبيره ونضيف الماء المغلي ونضعها علي النار ثم نضيف ورق لورا مع الحبهان ورشه من الملح والفلفل الأسود و2 فص مستكه والقليل من الحبهان البودر مع بعض الخضروات من البصل والجزر والطماطم والكرفس.

نضع الحمام في الماء حتي يكون ظهر الحمام إلي الأسفل ولا نغلق غطاء الحلة جيدا ويوضع علي نار عاليه حتي الغليان ثم يترك علي لمده نصف ساعه علي نار هادئه.

نخرج الحمام من الحلة ويدهن بالطماطم والليمون ثم يوضع في طاسه علي النار بها ملعقه من الزيت والزبدة حتي يتم التحمير جيدا. المقادير المطلوبة لعمل الحمام بالكبد والقوانصطريقه تحضير الحمام بالكبد والقوانص

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