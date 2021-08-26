اسكراب لتقشير الوجه وطريقة عمل تونر طبيعي في المنزل

في ذالك المقال نقدم لكم زوار موقعنا الكرام طريقة تقشير الوجه في المنزل وعمل وصفة رائعة من الشاي الأخضر وزيت الزيتون لتقشيره وإزالة الجلد الميت المتراكم به، كما نقدم لكم طريقة عمل تونر طبيعي من الشاي الخضر أيضاً وكيفية استخدامه، تابعوا المقال معانا. سكراب تقشير البشرة سكراب تقشير البشرة مكونات الاسكراب: ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المطحون كوب كبير من السكر ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي نصف كوب صغير من زيت الزيتون البكر طريقة الاستخدام: خلط الشاي الخضر مع السكر جيداً، ثم وضع عليهما العسل وزيت الزيتون.

تقليب جميع المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي يصبح خليط متجانس.

يمكن استخدام الوصفة لتقشير أي منطقة بالجسم، وليس الوجه فقط فحسب.

غسل الوجه جيداً وتنظيف أي أوساخ به، كما يجب غسل المنطقة المراد تقشيرها بالجسم أيضاً.

وضع الخليط علي البشرة والجسم وفركه بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 دقائق.

ترك الخليط علي البشرة فترة قد تصل الي 15 دقيقة.

غسل الوجه جيداً بعد انقضاء المدة بالماء الدافئ وغسول مناسب لنوعية بشرتك، ثم غسله مرة أخري بالماء البارد.

ترطيب الوجه بمرطب مناسب بعد تجفيفه ورشه بالتونر الذي سنحضره معكم خلال المقال، ويُفضل تكرار الوصفة مرة واحدة لمدة أسبوع. طريقة عمل تونر في المنزل بأقل التكاليف طريقة عمل تونر في المنزل بأقل التكاليف مكونات التونر الطبيعي: خمس ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المطحون كوبان كبيران من الماء الفاتر 4 قطرات من أي زيت عطري تفضيليه زجاجة رشاشة متوسطة الحجم، أو يمكن الاستخدام بقطعة قطنية دائرية طريقة تحضير التونر الطبيعي في المنزل: قومي بإعداد 2 كوب من الشاي الأخضر وتركه لمدة ساعة ليبرد تماماً.

بعد مرور الوقت، قومي بوضع الشاي الأخضر في الدجاجة الرشاشة، ووضع قطرات الزيت عليه.

رج الزجاجة جيداً حتي يختلط الشاي الخضر بالزيت العطري تماماً.

يمكن الاستخدام برش الوجه يومياً بعد غسل الوجه وتنطيفه، أو ببل القطنة ومرورها علي الوجه صباحاً ومساءً. وصفة لإزالة البقع من البشرة مكونات الوصفة: ملعقة من بودرة قشر البرتقال ربع ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي الطريقة كالأتي: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً، ثم تطبيق الخليط علي البشرة.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء البارد. الوسوم

في ذالك المقال نقدم لكم زوار موقعنا الكرام طريقة تقشير الوجه في المنزل وعمل وصفة رائعة من الشاي الأخضر وزيت الزيتون لتقشيره وإزالة الجلد الميت المتراكم به، كما نقدم لكم طريقة عمل تونر طبيعي من الشاي الخضر أيضاً وكيفية استخدامه، تابعوا المقال معانا. سكراب تقشير البشرة سكراب تقشير البشرة مكونات الاسكراب: ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المطحون كوب كبير من السكر ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي نصف كوب صغير من زيت الزيتون البكر طريقة الاستخدام: خلط الشاي الخضر مع السكر جيداً، ثم وضع عليهما العسل وزيت الزيتون.

تقليب جميع المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي يصبح خليط متجانس.

يمكن استخدام الوصفة لتقشير أي منطقة بالجسم، وليس الوجه فقط فحسب.

غسل الوجه جيداً وتنظيف أي أوساخ به، كما يجب غسل المنطقة المراد تقشيرها بالجسم أيضاً.

وضع الخليط علي البشرة والجسم وفركه بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 دقائق.

ترك الخليط علي البشرة فترة قد تصل الي 15 دقيقة.

غسل الوجه جيداً بعد انقضاء المدة بالماء الدافئ وغسول مناسب لنوعية بشرتك، ثم غسله مرة أخري بالماء البارد.

ترطيب الوجه بمرطب مناسب بعد تجفيفه ورشه بالتونر الذي سنحضره معكم خلال المقال، ويُفضل تكرار الوصفة مرة واحدة لمدة أسبوع. طريقة عمل تونر في المنزل بأقل التكاليف طريقة عمل تونر في المنزل بأقل التكاليف مكونات التونر الطبيعي: خمس ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المطحون كوبان كبيران من الماء الفاتر 4 قطرات من أي زيت عطري تفضيليه زجاجة رشاشة متوسطة الحجم، أو يمكن الاستخدام بقطعة قطنية دائرية طريقة تحضير التونر الطبيعي في المنزل: قومي بإعداد 2 كوب من الشاي الأخضر وتركه لمدة ساعة ليبرد تماماً.

بعد مرور الوقت، قومي بوضع الشاي الأخضر في الدجاجة الرشاشة، ووضع قطرات الزيت عليه.

رج الزجاجة جيداً حتي يختلط الشاي الخضر بالزيت العطري تماماً.

يمكن الاستخدام برش الوجه يومياً بعد غسل الوجه وتنطيفه، أو ببل القطنة ومرورها علي الوجه صباحاً ومساءً. وصفة لإزالة البقع من البشرة مكونات الوصفة: ملعقة من بودرة قشر البرتقال ربع ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي الطريقة كالأتي: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً، ثم تطبيق الخليط علي البشرة.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء البارد.

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