وصفات تقشير البشرة والوجه من أول استخدام بمكونات طبيعية منزلية جربيها دلوقتي

تسعى جميع النساء منذ قديم الزمن وحتى الآن في امتلاك أفضل بشرة مشرقة ونضرة وحيوية وخالية من كل الشوائب والأوساخ، لذلك يجب على كل فتاة أن تعرف أنه من أهم صفات العناية ببشرتها هو التقشير الدائم للبشرة، والجدير بالذكر بأن تقشير الوجه والبشرة لا يعمل فقط على إزالة الجلد الميت منها بل يعمل تقشير البشرة على لمعانها وتنظيفها من العميق وكذلك يعطيها إشراقة فريدة من نوعها مع استخدامه باستمرار، كما تساعد وصفات تقشير البشرة على إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء والبثور من الجلد وينظف مسام الجلد وكذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجلد، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الوصفات لتقشير البشرة والوجه بمكونات طبيعية كل هذا وأنتي بالمنزل.

يوجد العديد من المواد المنزلية البسيطة التي يمكن أن تستخدمها أي سيدة أو فتاة في تحضير مقشر طبيعي للوجه والبشرة، وخلال السطور القادمة سنذكر لكم أهم المقشرات الطبيعية للعناية بالوجه والبشرة التي يمكنك صنعها بنفسك وبسهولة في المنزل.

يساعد عسل النحل الطبيعي والحليب فى علاج الكثير من مشاكل الوجه البشرة وهذا لاحتواء كل عنصر منهم على قيمة غذائية كبيرة، حيث يحتوي عسل النحل الطبيعي على خصائص مطهرة للجلد وتساعد على شفاء معظم مشاكل البشرة، أما بالحديث عن الحليب فهو يعمل على التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء من البشرة وكذلك يرطب البشرة.

طريقة تحضير مقشر البشرة

يتم وضع ربع كوب من عسل النحل الطبيعي وربع كوب من الحليب في وعاء نظيف على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى يتحول إلى خليط سميك. في هذه الخطوة يجب مراعاة تنظيف الوجه بالماء جيدا قبل استعمل المقشر. باستخدام قطعة من القطن يتم توزيع مقشر البشرة الطبيعي على الوجه والبشرة حتى يتحول لشكل قناع، ويفضل تركه على البشرة لمدة نصف ساعة لكي يجف تماما. يتم فرك المقشر من على البشرة جيدا ثم تغسل البشرة بالماء. يتم وضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة، والجدير بالذكر بأنه مع استخدام هذا المقشر الطبيعي للبشرة بشكل مستمر سوف تلاحظين إشراقة البشرة ولمعانها المميز مما يجعله من أفضل الوصفات أيضا في تفتيح وتبييض البشرة.

وإليكم فيديو طريقة تطبيق العسل والحليب لتقشير البشرة