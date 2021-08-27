كفتة البرغل بالتتبيلة السرية بأسهل الطرق كالمطاعم للشيف علاء الشربيني

كفتة البرغل بالتتبيلة السرية ، من أكثر الوجبات التي يتم البحث عنها، وعن أفضل الطرق لعملها، بطعم ورائحة تضاهي المطاعم الكبرى، وفي العديد من الدول ارتبط نوع كفتة البرغل بالتحديد، بالأعياد والمناسبات والأفراح، خاصة أنها من الوجبات التي يحبها الصغار والكبار، كما يجبها الشباب ويفضلوها كوجبة مستقلة وبجانبها البطاطس المحمرة، وبعض الصوصات الشهية، مثل المطاعم تمامًا، وتفضلها ربات البيوت في المناسبات، لسهولة تصنيعها وطعمها الذي يضاهي طعم كفتة الحاتي، كما أن الجدير بالذكر أن كمية نصف كيلو فقط من اللحم، تصنع وجبة تكفي عدد أزيد من ست أفراد، وطريقة عمل الكفتة بالبرغل الشيف علاء الشربيني، من أفضل طرق تصنيع كفتة البرغل، وبمقادير من مطبخك.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن معظم شيفات الوطن العربي، قاموا بتحضير كفتة البرغل بطرقهم الخاصة، وكل منها له طعم ومذاق رائع، مثل كفتة البرغل فاطمة ابو حاتي، وكذلك طريقة عمل كفتة البرغل للشيف الشربيني، وأيضًا كفتة البرغل منال العالم، ولكل منهم طريقة تحضير مختلفة والنتيجة في النهاية مبهرة، وبالرجوع طريقة عمل كفتة البرغل مع الشيف علاء الشربيني، فتلك الوجبة الشهية تقدم بجانب البطاطس المحمرة، وكذلك لمحبي صوص الثومية اللذيذ، بإمكانك تقديمها بجانب كفتة البرغل.

مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 بصلة مفرومة، مصفاة من الماء.

فلفل أسود.

نصف كوب من البرغل.

عدد ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

بولة من ماء البصل.

بابريكا.

بقدونس للتزيين.

عدد 2 ملعقة بهارات كفتة.

شرائح ليمون للتزين.

أولًا انقعي البرغل في وعاء عميق في المياه، لمدة ساعة كاملة. يلي ذلك إحضار وعاء اللحم المفروم، وقومي بتتبيله بالفلفل الأسود، وتقليبه، ويترك جانبًا. وفي وعاء آخر أحضري البصل المفروم، وأضيفي إليه مقدار بهارات الكفتة، والباربيكا، والثوم المفروم، والبقدونس، وبالتقليب جيدًا. قومي بإضافة البرغل بعد تصفيته، لوعاء تتبيلة البصل السابقة وقومي بالتقليب. بعد ذلك أضيفي اللحم المفروم إلى وعاء تتبيلة البرغل، وقومي بتقليب جميع المكونات جيدًا، حتى تتماسك مثل العجين. كذلك قومي بإحضار بولة ماء البصل، وقومي بتصبيع الكفتة، مع الحفاظ على بل يديكي بماء البصل، أثناء لفها على سيخ التصبيع. بعد الانتهاء من تحضير الكفتة بالبرغل، ضعي صينية الكفتة في الفرن، مدة 10 دقائق على نار متوسطة. في النهاية أحضري طبق التقديم وزيني الجانبين بشرائح الليمون والبقدونس، وقدمي أشهى وجبة كفتة برغل على الإطلاق.

مكونات الكفتة بالبرغل بالتتبيلة السرية الأصلية للشيف/ علاء الشربينيطريقة عمل الكفتة بالبرغل الشيف علاء الشربيني بالخطوات

كفتة بالبرغل على طريقة سالي فؤاد الدايت الصحية

كذلك لمحبي الأكل الصحي، وأيضًا لمرضى السمنة، أو لمن يعانوا من نسب الدهون العالية في الجسم، التي تؤثر على سكر الدم، أو ضغط الدم، فبإمكانهم اتباع طريقة الشيف/ سالي فؤاد، في تصنيع كفتة البرغل، لموائد العزومات في الأعياد، والمناسبات السعيدة، والأفراح، على الطريقة الدايت الصحية، فقط اتبعي كافة الخطوات المعروضة في الفيديو السابق، واحرصي على أن يكون المقادير وضبوطة جدًا، بالنسب المقدرة من الشيف/ سالي فؤاد، لأن الوصفة تعتمد في تماسكها، على وضع المكونات بدقة.

في الختام أيضًا بإمكانك تقديم كفتة البرغل الدايت، مع العيش المشبع الدايت، أو يستخدم مع الخبز الفرنسي، كذلك بإمكانك تقديمه مع الشوربة المشبعة الحارقة للدهون.