افضل طريقة لعمل كيرياتين منزلي لفرد الشعر وتنعميه وترطيبه

يعتبر الشعر المجعد أو الشعر الخشن هو واحد من أكثر أنواع الشعر التي تزعج النساء والرجال حول العالم، حيث يرغب الجميع في الحصول على شعر ناعم وحسن المظهر، ولذلك يتجه الجميع إلى الوصفات الطبية التي تستهلك الكثير من المبالغ المالية وذلك الأمر أيضاً لا يجدي نفعا بل يؤثر على الشعر ويجعله يتساقط بشدة، ولذلك سنقدم لحضراتكم في هذا المقال وصفات النشا التي تعتبر كرياتين طبيعي للشعر.

وصفة النشا لتنعيم الشعر

يعتبر النشا واحد من المكونات الطبيعية التي يفضل الجميع استخدامها في علاج مشكلة خشونة الشعر، وذلك لأنه يتم استخدامه بطرق ووصفات مختلفة وتعود دائماً بالنفع، ولذلك سنعرض لحضراتكم الوصفة التي يمكن استخدام النشا بها.

يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو ويترك الشعر حتى ينشف.

ومن ثم يتم وضع الخليط وهو ٣ ملعقة كبيرة من النشا وربع كوب من الماء الدافئ ومن ثم مزجهم جيداً.

يتم تركهم على الشعر ويتم لف الشعر في كيس مخصص للشعر وتركه لمدة ساعتين.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء واستخدام زيت الزيتون الطبيعي في تدليكه ويتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

يتم إحضار برطمان بغطاء محكم الغلق ومن ثم وضع كمية من النشأ وكمية من زيت جوز الهند وزيت الذرة وأيضاً كمية من عسل النحل.

ومن ثم يتم تقابلهم معا ومزجهم حتى يصبح خليط متجانس.

يتم بعد ذلك غسل الشعر جيدا ووضع الخليط على الشعر.

يتم لف الشعر ومن ثم وضع فوطة بها ماء دافئ على الشعر.

يتم بعد ذلك الانتظار حتى 3 ساعات ومن ثم يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو وتسريحه جيداً.

وصفة النشا وعسل النحل لتنعيم الشعر