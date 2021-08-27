طريقة عمل مكرونة الفريدو الإيطالية بالصوص الأبيض والدجاج مثل المطاعم

مكرونة الفريدو أو التي تعرف بأسم ( مكرونة وايت صوص ) بالصوص الكريمي الأبيض اللذيذ التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي ومعروفه في جميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر بأن طريقه تقديمها بصوص الهالبينو طريقه جديدة ومفضلة لهواه الأكل الحراق، كمان تقدر كل ست بيت أنها تقدمتها بدونه إذا تم تقديمها للأطفال، وممكن كمان نستخدم معها الجبنة الشيدر بدلا من الجبنة الرميزان، وللمكرونة بصوص الهالبينو طعم مميز لأزم تجربوها لأنها هتعجبكم جدا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض الكريمي.

350 جرام مكرونة قلم أو شريط

كوبين من الحليب

كوب من كريمة الطهي

ثلاث ملاعق من الزبده

ثلاث ملاعق من الدقيق

نصف معلقة فلفل أبيض

رشه جوزه الطيب

نصف كوب من الجبن البرميزان

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي

مكونات مكرونة الفريدو بصوص الهالبينو

350 جرام من المكرونة كما ذكرنا

معلقة كبيرة من الزبده

كوب من جبن بارميزان

صدور فراخ مشويه أو مسلوقة حسب الرغبة

شرائح الهالبينو

المكونات لشواء الفراخ

ثلاث ملاعق كبيرة من البصل المفروم

فصين من الثوم المفروم

ثمرة طماطم مبشوره

نصف معلقة ملح أبيض

نصف معلقة فلفل أسود

فص حبهان مفروم

مقلاه علي النار وعليها ثلاث ملاعق زبده والدقيق وتقليبه ثم وضع الحليب ثم وضع كريمه الطهى وجبن البرميزان، ثم وضع الجبن الكريمى ويترك حتي يثقل قوامه.