طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت مثل كاتشب هاينز بطريقة سريعة وبسيطة

سوف نتعرف علي طريقة عمل الكاتشب الحار بنفسنا في البيت بدون تكلفه مثل شرائه من الخارج وبطريقة سريعة وبسيطة، والكاتشب هو عبارة عن طماطم ولكن يتم إعدادها بطريقة مختلفة ولذيذه مع أضافه بعض المكونات لها، كما أصبح الكاتشب من أهم الصوصات التي يتم أستخدامها بكثيرة بجانب أنواع مختلفة من الطعام، وذلك لأنه يعطي الطعام طعم مميز ومختلف ومحبب لدي الجميع

طريقة عمل الكاتشب الحار

هذه هي المكونات التي يجب توافر لكي نقوم بعمل الكاتشب بالنكهة الحارة وهي ما يلي:

كيلو إلا ربع من عصير الطماطم المقشرة

اربعه فصوص من الثوم المفروم

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الحلو

ربع كوب من الخل تفاح

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ربع كوب من السكر البني الفاتح

ملعقة ونصف صغيرة من الملح

حبة بصل واحدة صغيرة ومفرومة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة وبذور الخردل

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم

ساق واحد من الكرفس المفروم ناعم

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار والأسود

طريقة تحضير الكاتشب

يجب أن تقومي باتباع تلك الخطوات للحصول علي أفضل طعم للكاتشب مثل الخارج بالضبط.

أولا نقوم بأخذ الطماطم المقشرة ونقوم بخلطها في الخلاط حتى تصبح ناعمه تماما.

نقوم بعد ذلك بتشويح البصل والثوم مع وضع الزيت في إناء كبير على نار تكون متوسطة الحرارة.

نقوم بتقلبيهم بين الحين والأخر لمدة خمس دقائق حتي يصبح الثوم والبصل طريا.

نضيف جميع التوابل الي الخليط السابق مع التقليب بشكل مستمر لمدة دقيقة واحدة.

نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الطماطم ومعجون الطماطم أيضا مع وضع السكر البني.

نطهو المزيج ونقوم بالتقليب من حين لآخر حتى يصبح الخليط كثيف ويتم تركه لمدة لمدة 45 دقيقة حتي ينضج.

نقوم برفع القدر مع علي النار وتركه حتي يبرد تماما ثم نقوم بخلطه في الخلاط الكهربائي ثم يقدم.

فوائد صحية عن الكاتشب

يوجد بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الكاتشب، فهو ليس ضارا بل انه يحتوي علي العديد من الفوائد التي سوف نتعرف علي بعضها فيما يلي: