منظمة الصحة: زيادة الوزن وسوء التغذية وراء الإصابة بضغط الدم المرتفع

أعلنت منظمة الصحة العالمية في دراسة جديدة أجرتها مع جامعة إمبريال كوليدج، إن قرابة 1.3 مليار شخص في العالم، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، القاتل الصامت، بسبب السمنة والذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والكلى.

ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة

وقالت المنظمة وإمبريال كوليدج لندن في دراسة مشتركة نُشرتها دورية لانسيت، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن تشخيصه بسهولة بعد مراقبة ضغط الدم وعلاجه بأدوية منخفضة الكلفة، لكن نصف المصابين لا يعرفون شيئا عن حالتهم، ما يعني عدم حصولهم على علاج، وأضافت الدراسة أنه رغم أن معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لم تتغير إلا قليلا في 30 عاماً، فقد تحول عبء زيادة الحالات إلى الدول ذات الدخل المنخفض بعد أن تمكنت الدول الغنية من السيطرة على الأمر إلى حد كبير.

وفاة نحو 18 مليون شخص في 2019 بأمراض القلب والأوعية الدموية

ووفقاً لمنظمة الصحة توفي حوالي 17.9 مليون شخص في 2019 بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يمثل وفاة واحدة من كل 3 وفيات في العالم، وكان ارتفاع ضغط الدم عاملاً رئيسياً فيها.

أسباب تفاقم مشكلة ضغط الدم المرتفع

من جانبها قالت بنت ميكلسن مديرة قسم الأمراض غير السارية بالمنظمة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، نعلم أن العلاج رخيص الثمن. إنها أدوية منخفضة الكلفة ولكن هناك حاجة لإدراجها في التغطية الصحية الشاملة. حتى لا تشكل تكلفة على المريض يجب أن يشملها نظام تأميني، إن العوامل التي تسمح بتفادي الضغط، تشمل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، واستهلاك التبغ، والكحول، وداء السكري، وزيادة الوزن.