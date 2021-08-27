طريقة صبغ الحواجب في البيت وتكثيفها .. والقضاء على الشعر الابيض بدون اكسجين

صبغ الحواجب في البيت، الكثير من السيدات والفتيات تعاني من مشكلة أن الحواجب خفيفة وتقوم باستخدام الكثير من أقلام التحديد لرسمها وملئ الفراغات واستخدام كريمات تكثيف الحواجب ألا أنها لا تقوم بحل المشكلة بل إنها تقوم بإدخال مواد كيماوية إلى الجلد وان لها تأثير سلبي في المستقبل وبعض الفتيات تلجأ إلي صبغ الحواجب ولكن الكوافير أيضا يستخدم الصبغات التي تحتوي على مواد كيماوية وأكسجين وهو ما يضر بالبشرة والحاجب للغاية وهي جميعها طرق غير امنه إلا إننا اليوم سوف نقوم بعلاج هذه المشكلة في المنزل بطرق امنه وفعالة.

صبغ الحاجب باللون البني بالقهوة:

يعتبر اللون البني هو اللون المفضل لدى الكثير من السيدات في صباغة الشعر لذلك سوف نحصل على اللون البني باستخدام القهوة والكاكاو:

المكونات :

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ناعم جداً .

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو .

زيت جوز الهند بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

ملعقة واحدة من العسل الأبيض .

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به القهوة والكاكاو ونقوم بمزجهم جيدا ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند ثم نقوم بخلطهم جيدا، حتى نحصل على خليط سميك بعض الشئ.

نضع زيت الزيتون حول الحواجب حتى لا تتأثر بلون الحنه .

ثم نحضر فرشاة الحواجب او يمكن استخدام فرشاة الأسنان وتكون لا يتم استعمالها حاليا ثم نقوم بغمسها في الخليط ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الحواجب بطريقة متساوية.

ثم نترك الخليط على الحواجب لمدة ساعة حتى نحصل على اللون المطلوب.

من الألوان التي تفضلها المرأة أيضا هو اللون الكستنائي ويمكن الحصول عليه من خلال الحنة والكركم.

المكونات :

ملعقة واحدة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون .

1/4 ملعقة صغيرة من العصفر .

ماء دافئ للعجن .

1/4 ملعقة من الكركم .

3 ملاعق كبيرة من الحناء .

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة حتى نحصل على عجينة متجانسة

ثم نضع الخليط على الحاجب ونتركه على الحاجب لمدة نصف ساعة حتى تجف

ثم نقوم بشطف الحاجب الماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق فورا دون الحاجة لصبغات أو أكسجين.