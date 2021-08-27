اعملي الحليب المكثف المحلى ب3 مكونات فقط وفي 10 دقائق بس

الحليب المكثف بعد من أهم المكونات التي تدخل في تحضير الحلويات السريعة، والآيس كريم وغيره من الحلويات، لأنه يضيف نكهة رائعة، كما يجعل بعض السيدات تريد معرفة تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الحليب المكثف نستلة ب3 مكونات فقط في المنزل. طريقة حليب مكثف محلى ب3 مكونات فقط طريقة حليب مكثف محلى ب3 مكونات فقط المكونات: 2 كأس كبير من الحليب.

60 جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة صودا الخبز. طريقة التحضير ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار لمدة ثلاث دقائق. ضيفي السكر، وصودا الخبز إلى الحليب، ثم قلبي المكونات جيدا، واتركيها على النار حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة التحضيرطريقة عمل الحليب المكثف المحلى المكونات: 2 كوب كبير من السكر المطحون.

كأسان من الحليب البودر.

كأس كبير من الماء المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار الماء المغلي في وعاء غير لاصق، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر. ضيفي الفانيلا ومقدار السكر إلى خليط الحليب، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالكريمة طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالكريمة المكونات: كأس كبير من السكر.

ربع لتر من الكريمة.

كأس كبير من الحليب البودر. طريقة التحضير امزجي السكر مع مقدار الحليب جيدا، ثم ضيفي إليهم الكريمة. اخفقي المكونات السابقة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى بالكريمة جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والقشطة المكونات: كأس إلا ربع كبير من الحليب البودر.

كوب كبير من القشطة.

120 جرام من السكر. طريقة التحضير اخفقي السكر مع الحليب، والقشطة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والماء طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والماء المكونات: ربع كوب كبير من الحليب المجفف.

300 جرام من السكر.

كأس كبير من الماء. طريقة التحضير امزجي الحليب مع الماء، والسكر جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار هادئة. استمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة التحضير الوسوم

الحليب المكثف بعد من أهم المكونات التي تدخل في تحضير الحلويات السريعة، والآيس كريم وغيره من الحلويات، لأنه يضيف نكهة رائعة، كما يجعل بعض السيدات تريد معرفة تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الحليب المكثف نستلة ب3 مكونات فقط في المنزل. طريقة حليب مكثف محلى ب3 مكونات فقط طريقة حليب مكثف محلى ب3 مكونات فقط المكونات: 2 كأس كبير من الحليب.

60 جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة صودا الخبز. طريقة التحضير ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار لمدة ثلاث دقائق. ضيفي السكر، وصودا الخبز إلى الحليب، ثم قلبي المكونات جيدا، واتركيها على النار حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة التحضيرطريقة عمل الحليب المكثف المحلى المكونات: 2 كوب كبير من السكر المطحون.

كأسان من الحليب البودر.

كأس كبير من الماء المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار الماء المغلي في وعاء غير لاصق، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر. ضيفي الفانيلا ومقدار السكر إلى خليط الحليب، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالكريمة طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالكريمة المكونات: كأس كبير من السكر.

ربع لتر من الكريمة.

كأس كبير من الحليب البودر. طريقة التحضير امزجي السكر مع مقدار الحليب جيدا، ثم ضيفي إليهم الكريمة. اخفقي المكونات السابقة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى بالكريمة جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والقشطة المكونات: كأس إلا ربع كبير من الحليب البودر.

كوب كبير من القشطة.

120 جرام من السكر. طريقة التحضير اخفقي السكر مع الحليب، والقشطة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والماء طريقة التحضيرطريقة عمل حليب مكثف محلى بالحليب والماء المكونات: ربع كوب كبير من الحليب المجفف.

300 جرام من السكر.

كأس كبير من الماء. طريقة التحضير امزجي الحليب مع الماء، والسكر جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار هادئة. استمري في التقليب حتى يتكون لديك خليط كريمي، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة التحضير

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