اعملي الكريب الحلو والحادق في البيت بخطوات سهلة ومقادير بسيطة

يعد الكريب من أروع الوجبات السريعة التي يعشقها البعض، خاصة الصغار، لأنه يتميز بطعم مقرمش ورائع، ورائحة مميزة، ويمكن تحضيره في أقل وقت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب بحشوات مختلفة. طريقة عمل الكريب طريقة عمل الكريب المقادير: كأس كبير من الطحين.

100 جرام من الحليب.

بيضة كبيرة الحجم.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار الطحين في وعاء مناسب للخلط. ضيفي البيض، والملح، والثوم، والفلفل الأسود، فوق الخليط السابق،ثم اخلطي المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط الكريب. ضعي مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار هادئة، ثم ضعي بها ربع كوب صغير من الخليط، حتى يتكون قرص، ثم قلبيه حتى ينضج من جميع الجهات، وتصبح عجينة الكريب جاهزة. طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة المقادير: كمية مناسبة من الكريب، حسب العدد.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

40 جرام من البصل المبشور.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير ضعي ملعقة كبيرة من زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. ضيفي اللحم، ومقدار البصل إلى الوعاء، ثم اتركيهم لمدة 7 دقائق. وزعي باقي المكونات فوق الخليط السابق، ثم اتركيهم على نار هادئة، حتى ينضج اللحم. قومي بفرد الكريب، ثم وزعي فوقه الحشوة، ثم قومي بطيه. وزعي الكريب فوق صينية، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج الكريب، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بالجبن طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالجبن المقادير: كمية مناسبة من الكريب.

كأس كبير جبن رومي مبشور.

100 جرام جبن موزاريلا مبشور.

ربع كوب كبير من شرائح الطماطم.

ثلث كوب متوسط من شرائح الفلفل الرومي. طريقة التحضير: امزجي جميع أنواع الجبن مع بعضها البعض في وعاء. قومي بفرد الكريب، ثم وزعي عليه خليط الجبن، ثم وزعي طبقة من الفلفل الرومي، وطبقة من الطماطم. وزعي الكريب في صينية بعد طيه، ثم ادهنيه بقليل من الزيت، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج الكريب، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

يعد الكريب من أروع الوجبات السريعة التي يعشقها البعض، خاصة الصغار، لأنه يتميز بطعم مقرمش ورائع، ورائحة مميزة، ويمكن تحضيره في أقل وقت، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب بحشوات مختلفة. طريقة عمل الكريب طريقة عمل الكريب المقادير: كأس كبير من الطحين.

100 جرام من الحليب.

بيضة كبيرة الحجم.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار الطحين في وعاء مناسب للخلط. ضيفي البيض، والملح، والثوم، والفلفل الأسود، فوق الخليط السابق،ثم اخلطي المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط الكريب. ضعي مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار هادئة، ثم ضعي بها ربع كوب صغير من الخليط، حتى يتكون قرص، ثم قلبيه حتى ينضج من جميع الجهات، وتصبح عجينة الكريب جاهزة. طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة المقادير: كمية مناسبة من الكريب، حسب العدد.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

40 جرام من البصل المبشور.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير ضعي ملعقة كبيرة من زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. ضيفي اللحم، ومقدار البصل إلى الوعاء، ثم اتركيهم لمدة 7 دقائق. وزعي باقي المكونات فوق الخليط السابق، ثم اتركيهم على نار هادئة، حتى ينضج اللحم. قومي بفرد الكريب، ثم وزعي فوقه الحشوة، ثم قومي بطيه. وزعي الكريب فوق صينية، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج الكريب، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب بالجبن طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب بالجبن المقادير: كمية مناسبة من الكريب.

كأس كبير جبن رومي مبشور.

100 جرام جبن موزاريلا مبشور.

ربع كوب كبير من شرائح الطماطم.

ثلث كوب متوسط من شرائح الفلفل الرومي. طريقة التحضير: امزجي جميع أنواع الجبن مع بعضها البعض في وعاء. قومي بفرد الكريب، ثم وزعي عليه خليط الجبن، ثم وزعي طبقة من الفلفل الرومي، وطبقة من الطماطم. وزعي الكريب في صينية بعد طيه، ثم ادهنيه بقليل من الزيت، ثم ضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى ينضج الكريب، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير:

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