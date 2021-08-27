طريقة عمل بلح الشام في البيت بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بلح الشام، يعتبر بلح الشام من أفضل أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتبحث الكثير من ربات المنازل على طريقة تحضير بلح الشام وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام. مقادير تحضير بلح الشام: مقادير تحضير بلح الشام: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بلح الشام: كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع فنجان زيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الفانيليا.

رشة من الملح. مقادير القطر: كأسان من السكر.

كأسان من المياه.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام: مقادير القطر:طريقة تحضير بلح الشام: كما ذكرنا إليكم من قبل أن طريقة تحضير بلح الشام سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام: الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والزيت وتركهم على النار لحين الغليان. أثناء عملية الغليان بعد ذلك يتم وضع كلاً من الدقيق والنشا والفانيليا مع التقليب المستمر لحين أن يصبح العجين متماسك. القيام برفع العجين من على النار ويتم خلطهم جيداً وبعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يبرد. القيام بإضافة البيض بصورة تدريجية بيضة تلو الأخرى. بعد ذلك يتم نقل العجينة إلى قمع الحلويات من أجل تشكيل بلح الشام ثم يتم وضعه في زيت الساخن. الانتظار لحين أن يتحول لون بلح الشام إلى اللون الذهبي ثم يتم نقله إلى طبق التقديم. طريقة تحضير القطر: القيام بالحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه والكسر والانتظار لحين الغليان. القيام بإضافة عصير الليمون ثم رشة الفانيليا وترك الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم يتم رفعه على النار. القيام بترك القطر على النار لحين أن يبرد ثم يتم وضع فيه بلح الشام. نصائح صحية أثناء تحضير بلح الشام: يلزم ألا يتم تناول بلح الشام بكمية مبالغ فيها وذلك بسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر وبالتالي بشكل خطر على الصحة ويزيد من الوزن. يتم إضافة نقاط من القطر عليه بدلاً من غمسه فيه. تصفيته من الزيت جيداً. طريقة تحضير القطر:نصائح صحية أثناء تحضير بلح الشام:

طريقة تحضير بلح الشام، يعتبر بلح الشام من أفضل أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وتبحث الكثير من ربات المنازل على طريقة تحضير بلح الشام وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام. مقادير تحضير بلح الشام: مقادير تحضير بلح الشام: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بلح الشام: كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

ربع فنجان زيت.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الفانيليا.

رشة من الملح. مقادير القطر: كأسان من السكر.

كأسان من المياه.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام: مقادير القطر:طريقة تحضير بلح الشام: كما ذكرنا إليكم من قبل أن طريقة تحضير بلح الشام سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بلح الشام: الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من المياه والزيت وتركهم على النار لحين الغليان. أثناء عملية الغليان بعد ذلك يتم وضع كلاً من الدقيق والنشا والفانيليا مع التقليب المستمر لحين أن يصبح العجين متماسك. القيام برفع العجين من على النار ويتم خلطهم جيداً وبعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يبرد. القيام بإضافة البيض بصورة تدريجية بيضة تلو الأخرى. بعد ذلك يتم نقل العجينة إلى قمع الحلويات من أجل تشكيل بلح الشام ثم يتم وضعه في زيت الساخن. الانتظار لحين أن يتحول لون بلح الشام إلى اللون الذهبي ثم يتم نقله إلى طبق التقديم. طريقة تحضير القطر: القيام بالحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه والكسر والانتظار لحين الغليان. القيام بإضافة عصير الليمون ثم رشة الفانيليا وترك الخليط لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم يتم رفعه على النار. القيام بترك القطر على النار لحين أن يبرد ثم يتم وضع فيه بلح الشام. نصائح صحية أثناء تحضير بلح الشام: يلزم ألا يتم تناول بلح الشام بكمية مبالغ فيها وذلك بسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر وبالتالي بشكل خطر على الصحة ويزيد من الوزن. يتم إضافة نقاط من القطر عليه بدلاً من غمسه فيه. تصفيته من الزيت جيداً. طريقة تحضير القطر:نصائح صحية أثناء تحضير بلح الشام:

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