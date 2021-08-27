طريقة عمل الجبنة الكوبيات في المنزل والخلطة السرية لقوامها وبطعم لذيذ لا يقاوم

يعشق الجميع الجبنة الكوبايات أو الجنبة الكريمي سواء الكبار أو الصغار فهي ذات طعم لذيذ وشهي ويمكن تناولها مع جميع أنواع الخبز، ولكنها غالية الثمن في بعض الأحيان، وترغب ربات المنزل في عمل الجبن الكريمي في المنزل بطريقة صحية وأمنة ونظيفة، وأيضًا من أجل توفير المال، الجبنة الكوبيات سهلة وسريعة الأعداد ولا تأخذ أي وقت في تحضيرها ومكوناتها موجودة في كل بيت.

طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

من أسرع وصفات الجبن التي لا تحتاج لوقت أو مجهود وبمكونات طبيعية وموجودة في كل مطبخ، وإليك سيدتي الغالية الطريقة بالتفصيل:

المكونات

3 قطع من صفار البيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض

كوب ونصف من زيت الطعام.

قطعة من الجبن القريش.

5 قطع من الجبنة المثلثات.

كوب ونصف من الحليب البودرة المجفف.

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من الماء العادي

رشة من الفلفل الأسمر.

رشة من الزعتر الجاف.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشورة.

في البداية يتم إحضار الخلاط الكهربائي أو الكبة، ويتم إضافة الماء والزيت ثم الخفق جيدًا لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يتم إضافة البيض وعصير نصف الليمونة وخفقهم جيدًا. بواسطة شوكة معدنية يتم هرس الجبن القريش ثم إضافتها في الخلاط بالتدريج. يتم إضافة قطع الجبن المثلثات واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، وذلك حتى تنتهي كل قطع الجبن المثلثات. يتم إضافة الجبن الرومي المبشور بالتدريج، حتى تنتهي كل الكمية. يتم إضافة الحليب المجفف بالتدريج مع الاستمرار في الخفق، حتى الحصول على قوام مناسب. بعد ذلك يتم إحضار كوبيات مصنوعة من الزجاج، ودهنها بقليل من الزيت من الداخل. في النهاية يتم وضع خليط الجبن السائل في الكوبيات وتغطيته جيدًا ووضعه في الثلاجة.

هناك عدة ملاحظات لابد من وضعها في الاعتبار عند عمل الجبن الكريمي حتى تكون ناجحة وذات طعم لذيذ مثل جبن المحلات والمصانع، والتي تتمثل في: