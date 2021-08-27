فوائد التين الشوكي للجسم والشعر لن تصدقي ما يفعله سوف تبهرك النتيجة!!

التين الشوكي من أنواع النباتات الشوكية كالصبار، والذي له العديد من الفوائد في جميع مكوناته، فله فوائد للجسم فهو يساعد على ضبط السكر في الدم كما يحتوي على مضادات أكسدة مما تساعد على العلاج من الفطريات والفيروسات المختلفة، وايضًا يساعد على علاج الالتهابات، ويمكن استخدامه في عمل بعض الماسكات الخاصة بالشعر والبشرة، وسوف نتعرف الآن على فوائد التين الشوكي بشكل تفصيلي.

ماهي فوائد التين الشوكي للجسم

التين الشوكي فوائد كثيرة قد يمنحها للجسم من خلال تناوله وهي كالأتي:

يساعد التين الشوكي في ضبط نسبة السكر في الدم، ولذلك فهو مفيد جدًا لمرضى السكر، فيوجد دراسات تشير إلى أنه يساعد على امتصاص السكر بشكل كبير من الدم فتقل نسبة السكر بشكل مدهش.

كما أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ولذلك من الممكن استخدامه كنظام غذائي مفيد جدًا في تخفيض الوزن.

يساعد في علاج العديد من الأمراض مثل التهاب القولون المزمن فهو يعمل على تخفيض نسبة الالتهاب بشكل كبير، ومثله الالتهابات المصاحبة للأمراض الفيروسية، والتهاب البروستاتا

فوائد التين الشوكي للشعر

التين الشوكي أيضًا فوائد كثيرة للشعر ومنها مايلي:

يمد الشعر بالعديد من الفيتامينات الرائعة لتقوية الشعر وحل مشاكل الشعر مثل الكالسيوم ،فيتامين c، والحديد والماغنسيوم وغيرها من العناصر المفيدة جدًا

تحتوي البذور الداخلية للثمرة التين الشوكي على الكثير من الأحماض الدهنية، وهي توفير الزيوت لفروة الرأس وتجعلها رطبه، كما تجعل الشعر لامع وصحي

يساعد في التخلص من تساقط الشعر الشديد

يستخدم أوراق التين الشوكي علاج فعال لأمراض فروة الرأس، ويمكن استخدامه كبلسم للشعر يعطي نتائج رائعة

وصفة التين الشوكي للشعر

يمكن من خلال أوراق التين الشوكي عمل بلسم طبيعي للشعر بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة تجهيزها كالأتي:

المكونات

بعض اوراق التين الشوكي

معلقتين كبار من بذور التين الشوكي الداخليه

ملعقتين كبار من زيت اللوز، ويمكن اضافة بعض أنواع الزيوت الأصلية الأخرى

طريقة التحضير