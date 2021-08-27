تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل، لمحبي شوكولاته السنيكرز المعروفة والممزوجة بالفول السوداني وصوص الكراميل، اليوم نقدم لكم طريقة تحضير كيك السنيكرز بدون كريمة أو مجهود، والتي تجمع كافة نكهات السنيكرز المميزة ومنها طبقة الشوكولاته وصول الكراميل مع قطع الفول السوداني المقرمشة يعطي مزيج رائع، تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل.تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ
يتم تحضير وصفة كيكة الشوكولاتة في البداية والتي تتكون من العناصر التالية :
- كوب إلا ربع من الحليب.
- عصير نصف ليمونة ( ملعقة صغيرة ).
- نصف كوب + ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- 3 بيضات.
- كوب من السكر.
- رشة فانيليا.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
يتم وضع الحليب في الخلاط الكهربائي مع إضافة عصير الليمون والزيت والبيض ثم السكر والفانيليا، ثم يتم خلط كفة المكونات حتى يتحول اللون إلى اللون الفاتح، ثم يتم إضافة المكونات الجافة وهي الدقيق والنسكافيه والكاكاو والبيكنج باودر، ثم يتم الخلط مرة أُخرى حتى يتم خلط المكونات سوياً فقط وليس لمدة طويلة، ويتم وضع القليل من الزبدة ثم وضع الكيك في قالب مقاس 35X25 أو 20 X 30 سم، وتوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 وتستغرق وقت يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، وبعد أن تبرد يمكنك صنع ثقوب بها وإضافة نصف كوب من الحليب عليها وهذه الخطوة اختيارية.تحضير الكراميل و الفول السوداني المقرمش
تحتاج طبقة الكراميل والفول السوداني إلى المكونات التالية:
- كوب وربع من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء.
- 2 كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من الزبدة.
- 2 كوب من الفول السوداني المُحمص.
يوضع السكر في وعاء جاف على النار ويُترك على درجة حرارة متوسطة ويتم التقليب حتى يتحول لسائل، ثم يتم إضافة الماء بدرجة حرارة الغرفة مع التقليب ببطء و يتحول لسائل خفيف اللزوجة، يتم ذوبان النشا داخل الحليب ثم إضافته على سائل الكراميل، ثم يتم إضافة الزبدة والتقليب المستمر حتى تمام الذوبان، ثم إضافة الفول السوداني المُحمص، ثم يتم إضافة مزيج الكراميل والفول السوداني على كيك الشوكولاتة، ويُترك حتى يبرد ثم يتم تقطيعه وتقديمه، تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل.
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تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل، لمحبي شوكولاته السنيكرز المعروفة والممزوجة بالفول السوداني وصوص الكراميل، اليوم نقدم لكم طريقة تحضير كيك السنيكرز بدون كريمة أو مجهود، والتي تجمع كافة نكهات السنيكرز المميزة ومنها طبقة الشوكولاته وصول الكراميل مع قطع الفول السوداني المقرمشة يعطي مزيج رائع، تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل.تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ
يتم تحضير وصفة كيكة الشوكولاتة في البداية والتي تتكون من العناصر التالية :
- كوب إلا ربع من الحليب.
- عصير نصف ليمونة ( ملعقة صغيرة ).
- نصف كوب + ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- 3 بيضات.
- كوب من السكر.
- رشة فانيليا.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
يتم وضع الحليب في الخلاط الكهربائي مع إضافة عصير الليمون والزيت والبيض ثم السكر والفانيليا، ثم يتم خلط كفة المكونات حتى يتحول اللون إلى اللون الفاتح، ثم يتم إضافة المكونات الجافة وهي الدقيق والنسكافيه والكاكاو والبيكنج باودر، ثم يتم الخلط مرة أُخرى حتى يتم خلط المكونات سوياً فقط وليس لمدة طويلة، ويتم وضع القليل من الزبدة ثم وضع الكيك في قالب مقاس 35X25 أو 20 X 30 سم، وتوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 وتستغرق وقت يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، وبعد أن تبرد يمكنك صنع ثقوب بها وإضافة نصف كوب من الحليب عليها وهذه الخطوة اختيارية.تحضير الكراميل و الفول السوداني المقرمش
تحتاج طبقة الكراميل والفول السوداني إلى المكونات التالية:
- كوب وربع من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء.
- 2 كوب من الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من الزبدة.
- 2 كوب من الفول السوداني المُحمص.
يوضع السكر في وعاء جاف على النار ويُترك على درجة حرارة متوسطة ويتم التقليب حتى يتحول لسائل، ثم يتم إضافة الماء بدرجة حرارة الغرفة مع التقليب ببطء و يتحول لسائل خفيف اللزوجة، يتم ذوبان النشا داخل الحليب ثم إضافته على سائل الكراميل، ثم يتم إضافة الزبدة والتقليب المستمر حتى تمام الذوبان، ثم إضافة الفول السوداني المُحمص، ثم يتم إضافة مزيج الكراميل والفول السوداني على كيك الشوكولاتة، ويُترك حتى يبرد ثم يتم تقطيعه وتقديمه، تحضير كيكة السنيكرز بنفس الطعم اللذيذ مع صوص كراميل إقتصادي بمكونات من المنزل.
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