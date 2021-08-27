سمكة استاكوزا النيل فوائدها وأسعارها و أزاي تعملي منها أشهى طبق استاكوزا بكل سهوله

سمكة استاكوزا النيل تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي من خلالها تعطي المعادن والعناصر الغذائية لبناء جسم الإنسان، فهي مصدر من المصادر الغنية بالسعرات الحرارية والبروتينات والدهون الغير مشبعة والأحماض التي من خلالها تمد جسم الإنسان بالطاقة عند تناولها، حيث أن سمكة استاكوزا النيل تحتوي على مضادات الأكسدة، فهذه النوعية من الأسماك تساعد على تعزيز الإصابة بأمراض القلب وتعزيز ذاكرة الإنسان الغير قوية، حيث أنها تساعد عند تناولها على تنشيط الغدة الدركية لما فيه من معادن وعناصر الفسفور واليود.

سمكة استاكوزا النيل وفوائدها للنساء

هناك عدة دراسات أجازت أن تناول هذه الأسماك خاصة للنساء يمكن من أن تحد من أمراض السكر وأمراض عضلة القلب وأيضا تعزز من ارتفاع ضغط الدم لما تحتويه من دهون ثلاثية وأحماض الأومغا.

مواصفات سمكة استاكوزا النيل

من المعروف أن هناك الكثير من هذه الأسماك تعيش في النيل والبحر المالح، فهي من الكائنات البحرية التي تشتهر في العديد من المطاعم على مستوى العالم، حيث أن هذه النوعية من الأسماك مختلفة الأحجام والأنواع فمنها ما يسمى بالجراد، حيث أن سمكة استاكوزا النيل مليئة بالبروتين والدهون والعديد من المعادن والعناصر الغذائية، حيث عند تناولها تتميز بمذاق رائع ولذيذ خاصة لو تم تحضيرها بشكل صحي.

كيلو جرام من استاكوزا النيل

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

حبة متوسطة الحجم من البصل

نصف ملعقة من البهارات

خمس ملاعق من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

رشة من الزنجبيل البودر

نصف ملعقة من الكمون الناعم

ملعقة من ملح الطعام

خمس فصوص من الثوم

قومي بفرم الثوم جيدا ومن ثم افرمي أيضا البصلة ناعما جدا ثم ضعي المكونات في طبق واتركيه جانبا لحين استخدامه

ومن ثم ضيفي عليه قطرات الليمون مع باقي البهارات كلها السابق ذكرها وهي الملح والكمون البودر والفلفل الأسود والزنجبيل.

بعد ذلك أحضري سمك استاكوزا النيل ثم ضعي عليها التوابل التي ذكرناها مع مراعاة تنظيف السمك جيدا عدة مرات قبل مزجها بالتوابل

ضعي السمك في الثلاجة لمدة ساعة بالتتبيلة وبعدها أحضري قالب الفرن ثم ضعي فيه سمك استاكوزا النيل بالتساوي.

ثم ضعي القالب في الفرن السابق تسخينه جيدا ثم اتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تمام النضج.

ثم أخرجي القالب من الفرن وقدمي السمك ساخن بجانب أرز أبيض وسلطة طحينة وعيش أبيض أو بلدي وبصحة وهنا.

هناك طريقة أخرى لطبخ هذه النوعية من الأسماك عن طريق غسل الأسماك جيدا بقليل من الخل ومياه الليمون.

بعد ذلك تنظف بالماء جيد وتترك حتى تتصفى ثم نقوم بنفس وصفة التتبيلة السابقة ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة.

بعدها نحضر طبق من الدقيق الناعم ثم نغمس فيه قطع السمك مع مراعاة تغليف السمك بالكامل في الدقيق.

ثم نحضر طاسة قلي مناسبة للكمية ونرفعها على النار العالية الحرارة ومن ثم نضع فيها كمية من الزيت الغزير حتى يسخن جيدا.

بعد ذلك نهدأ النار على الطاسة ثم نضع قطع سمك استاكوزا البحر في الزيت ونتركه دقيقتان

بعد ذلك نقوم بتقلبيه على الوجه الأخر حتى ينضج ويأخذ لون أصفر جميل وهكذا أعيدي وطبقي هذه الطريقة إلى أن تنفذ كمية السمك.

بعد ذلك أحضري طبق واسع ومسطح ثم قدمي فيه سمك استاكوزا مع سلطة خضراء أو طبق من الطحينة الممزوجة بالقليل من ماء الليمون الفلفل الحار على حسب الرغبة.

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تختلف أسعار الاستاكوزا النيلي في مصر بحسب مصدرها هل هي من التاجر أو من الصياد نفسه لان اغلب صيادين السمك ممن يقومون بصيد استاكوزا النيل يقومون بيعها للتجار وليس لها سوق للبيع ويقوم التاجر بتوريدها للمصنع الذي يقوم بتصديرها للخارج، حيث أن اكل الاستاكوزا النيل في مصر لم ينتشر بكثافه بعد، أما عن سعر استاكوزا النيل فهو يتراوح من 50 جنية إلى مائة جنية للكيلو.