برياني الدجاج من مطبخ الهندي بالارز البسمتي

طريقة برياني الدجاج من مطبخ الهندي الذي يتميز بأشهى المأكولات الطيبة الشهية، حيث يعتبر الدجاج برياني من أطيب أكلات التي تعد في الهند بها كثير من التتبيلات ففي البداية تم صنع الدجاج برياني في البداية بالمطبخ اليمني الذي يتقن ويتفنن في طبخ وإعداد المندي والدجاج المدفون وغيرهم من أكلات شعبية المصنعة بالدجاج، وانتقل إلى طبق شهير في دول ومطابخ الخليج والتي أصبحت وجبة رئيسية متكاملة في كل من السعودية والإمارات وانتقل إلى مطابخ أغلب الدول العربية والتي تمنح البرياني مذاق مميز متقن الصنع التي تجعل الأرز مع دجاج وجبة لا تنسى من طعمها ومذاقها الرائع، سنعد معكم أفضل وجبات من مندي الدجاج فتابعوا معنا. طريقة عمل مندي دجاج اليمني بالتتبيلة الهندية نحتاج إلى كيلو من أفراد دجاج مع عدم إزالة الجلد منه. نصف كيلو من أرز بسمتي. عدد 5 ملاعق كبيرة من زيت النباتي. عدد 3 ثمرات من البصل صغيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

عدد 3 ثمرات من طماطم مقطعة إلى أرباع. عدد 3 حبات من فلفل أخضر طويل حار مقطع بشكل طولي. ربع كوب من زبيب. عدد 4 ملاعق كبيرة معجون ثوم وزنجبيل. عدد 2 ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة كركم ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة بهارات ماسالا. عدد 3 عود قرنفل. ملعقة صغيرة هيل مطحون. عدد 2 قرفة مطحونة. ربع كوب من كزبرة خضراء مع ورق النعناع. وزن ربع كيلو من زبادي. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. نصف كوب حليب زعفران ملعقة صغيرة زعفران منقوعة في حليب. عدد 4 ثمرات بصل مقطع شرائح. ملح نصف ملعقة صغيرة. ربع كوب من مكسرات للتزيين. خطوات تحضير مندي الدجاج اليمني أولا يغسل الأرز حتى تكون مياه صافية ويترك الأرز منقوع في ماء لمدة ساعة تقريبا.

أحضر البصل ويضاف عليه معجون الثوم وزنجبيل وتقليبهم حتى يعطيك قوام متجانس.

ثم يضاف الملح على حسب رغبتك، ونضيف الدجاج ويترك مع تقليب ويأخذ لون أحمر ويتحمر فكلما تحمر دجاج أخذ طعم أكثر.

ثم نضيف بابريكا مع كركم وبهار ماسلا وحنون وكزبرة ناعمة وتقلب كافة مكونات جيدا.

ثم يضاف طماطم وفلفل وأوراق النعناع والكزبرة، ويضاف عليهم اللبن الزبادي وتقلب مكونات معا على دجاج، ثم يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى ينضج. طريقة عمل مندي دجاج اليمني بالتتبيلة الهنديةخطوات تحضير مندي الدجاج اليمني الوسوم

طريقة برياني الدجاج من مطبخ الهندي الذي يتميز بأشهى المأكولات الطيبة الشهية، حيث يعتبر الدجاج برياني من أطيب أكلات التي تعد في الهند بها كثير من التتبيلات ففي البداية تم صنع الدجاج برياني في البداية بالمطبخ اليمني الذي يتقن ويتفنن في طبخ وإعداد المندي والدجاج المدفون وغيرهم من أكلات شعبية المصنعة بالدجاج، وانتقل إلى طبق شهير في دول ومطابخ الخليج والتي أصبحت وجبة رئيسية متكاملة في كل من السعودية والإمارات وانتقل إلى مطابخ أغلب الدول العربية والتي تمنح البرياني مذاق مميز متقن الصنع التي تجعل الأرز مع دجاج وجبة لا تنسى من طعمها ومذاقها الرائع، سنعد معكم أفضل وجبات من مندي الدجاج فتابعوا معنا. طريقة عمل مندي دجاج اليمني بالتتبيلة الهندية نحتاج إلى كيلو من أفراد دجاج مع عدم إزالة الجلد منه. نصف كيلو من أرز بسمتي. عدد 5 ملاعق كبيرة من زيت النباتي. عدد 3 ثمرات من البصل صغيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

عدد 3 ثمرات من طماطم مقطعة إلى أرباع. عدد 3 حبات من فلفل أخضر طويل حار مقطع بشكل طولي. ربع كوب من زبيب. عدد 4 ملاعق كبيرة معجون ثوم وزنجبيل. عدد 2 ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة كركم ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة بهارات ماسالا. عدد 3 عود قرنفل. ملعقة صغيرة هيل مطحون. عدد 2 قرفة مطحونة. ربع كوب من كزبرة خضراء مع ورق النعناع. وزن ربع كيلو من زبادي. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. نصف كوب حليب زعفران ملعقة صغيرة زعفران منقوعة في حليب. عدد 4 ثمرات بصل مقطع شرائح. ملح نصف ملعقة صغيرة. ربع كوب من مكسرات للتزيين. خطوات تحضير مندي الدجاج اليمني أولا يغسل الأرز حتى تكون مياه صافية ويترك الأرز منقوع في ماء لمدة ساعة تقريبا.

أحضر البصل ويضاف عليه معجون الثوم وزنجبيل وتقليبهم حتى يعطيك قوام متجانس.

ثم يضاف الملح على حسب رغبتك، ونضيف الدجاج ويترك مع تقليب ويأخذ لون أحمر ويتحمر فكلما تحمر دجاج أخذ طعم أكثر.

ثم نضيف بابريكا مع كركم وبهار ماسلا وحنون وكزبرة ناعمة وتقلب كافة مكونات جيدا.

ثم يضاف طماطم وفلفل وأوراق النعناع والكزبرة، ويضاف عليهم اللبن الزبادي وتقلب مكونات معا على دجاج، ثم يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة حتى ينضج. طريقة عمل مندي دجاج اليمني بالتتبيلة الهنديةخطوات تحضير مندي الدجاج اليمني

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