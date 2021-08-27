تفتيح البشرة بمكونات طبيعية في المنزل بأبسط الطرق

تفتيح البشرة باستخدام الماسكات الطبيعية هو أمر يلجأ إليه الكثيرون للتخلص من الإسمرار الناتج عن التعرض للشمس، الذي ينتج عنه اختلاف في درجات ألوان الجسم، ويكون الجزء المعرض لها مثل الوجه واليدين هما الأكثر اسمرارًا، لذا جمعنا لكم أكثر الوصفات والماسكات الطبيعية فاعلية في تبييض البشرة لعلاج هذه المشكلة بأبسط الطرق في المنزل، والتي تضمن لكم توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما تساعد على التخلص من آثار الحبوب بفاعلية دون الإضرار بحالة الجلد، لكي تبدين بمظهر أكثر إشراقًا.

تفتيح البشرة

أولى الخطوات التي يُمكن تنفيذها للعناية بالبشرة وحمايتها من الإسمرار هى استخدام كريم واقي من الشمس يتناسب مع نوع البشرة، فعلى سبيل المثال في حالة البشرة الدهنية يكون واقي الشمس نفس قوام الجل حتى يكون خفيف على البشرة، كذلك يجب الحرص على استخدام غسول للبشرة حتى ينظف البشرة ويعقمها وتجنبًا لظهورها بمظهر شاحب، ومن ثم يُمكن تحضير الماسكات الطبيعية في المنزل، وإجراء اختبار للحساسية قبل تطبيقها على البشرة، من خلال وضع كمية قليلة من الماسك على اليدين أو على جزء بسيط من البشرة والإنتظار لفترة، وإذا لم تتحسس البشرة من الماسك يُمكن تطبيقه على الوجه بأكمله دون القلق من أي آثار جانبية.

تفتيح البشرة بالقهوة وزيت الزيتون

تستخدم القهوة كمكون أساسي في تحضير الماسكات الطبيعية التي تهدف إلى تفتيح البشرة، لذا فعند خلطها مع زيت الزيتون الذي يرطب البشرة بفاعلية، وكذلك السكر الذي سيسهم في إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، سيصبح لدينا ماسك طبيعي ذو نتائج مبهرة على البشرة.

في وعاء تمزج نصف معلقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من البن وملعقتين من زيت الزيتون.

يتم تدليك الوجه برفق بالماسك لبضعة دقائق، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء، وستلاحظون نتيجة مبهرة سواء في التفتيح أو تنعيم البشرة.

ماسك الدقيق والليمون لتبييض البشرة

خليط الليمون والدقيق واللبن إلى جانب كونه فعال للغاية في تفتيح البشرة، فهو أيضًا يمنح البشرة نضارة وإشراق، كما يعمل على تنقية البشرة وتقليل آثار الحبوب، وللحصول على تلك الفوائد من الماسك يجب تحضيره بالطريقة التالية: