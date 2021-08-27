إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل تارت البسكويت في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل تارت البسكويت تبحث العديد من السيدات عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل تارت البسكويت التي تعد أحد أشهر أنواع الحلويات رائعة المذاقة والتي يعشقها الكبار قبل الصغار، وفي إطار تغطيتنا الشاملة لكل ما يهم ويشغل بال المتابعين نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل باستخدام مكونات بسيطة يمكن شرائها من محلات البقالة أو السوبر ماركت.طريقة عمل تارت البسكويت
تارت البسكويت المزيج الرائع من بسكويت الشاي والكريمة والفانيليا والكريم كراميل، نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات:
مكونات تارت البسكويت:
- قطع مطحونة من بسكويت الشاي.
- عدد ثلاث بيضات.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكينج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- الكريمة (جبن كريمي، كريم كراميل، كريمة خفق، سكر بودرة).
- صوص شوكولاتة للزينة.
- قومي بخفق البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ذات قوام هش.
- ثم قومي بإضافة الزيت والحليب واخفقي جيداً، بعد ذلك تضيفين البسكويت والبيكنج باودر واستمري في الخفق.
- افرغي المحتويات السابقة في صينية تارت ثم قومي بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.
- وبعدما تنضج العجينة قومي باخراجها من الفرن واتركيها تبرد لمدة ربع ساعة ثم افرغيها في طبق التقديم.
قومي بوضع الكريمة في وعاء كبير ثم أضيفي إليها السكر وابدئي في الخفق.
- بعد ذلك تضيفين الجبن والكريم كراميل واستمري في الخفق إلى أن تختلط المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بوضع الكريمة المخفوقة على سطح التارت وافرديه جيداً وبعد ذلك تضعينه في الثلاجة.
- يمكنك استخدام صوص الشوكولاتة في تزيين سطح التارت.
- ويمكن تقديم تارت البسكويت في العديد من المناسبات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والتجمعات الأسرية، وهي حلويات شهية ذات مذاق رائع يمكن تقديمها بجانب العديد من الحلويات الأخرى، ويعد تارت البسكويت من الحلويات التي يدخل في تحضيرها بسكويت الشاي حيث يعد المكون الرئيسي بها ولا يمكن الاستغناء عنه عند تحضيرها.
الوسوم
طريقة عمل تارت البسكويت تبحث العديد من السيدات عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل تارت البسكويت التي تعد أحد أشهر أنواع الحلويات رائعة المذاقة والتي يعشقها الكبار قبل الصغار، وفي إطار تغطيتنا الشاملة لكل ما يهم ويشغل بال المتابعين نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل باستخدام مكونات بسيطة يمكن شرائها من محلات البقالة أو السوبر ماركت.طريقة عمل تارت البسكويت
تارت البسكويت المزيج الرائع من بسكويت الشاي والكريمة والفانيليا والكريم كراميل، نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات:
مكونات تارت البسكويت:
- قطع مطحونة من بسكويت الشاي.
- عدد ثلاث بيضات.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكينج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- الكريمة (جبن كريمي، كريم كراميل، كريمة خفق، سكر بودرة).
- صوص شوكولاتة للزينة.
- قومي بخفق البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ذات قوام هش.
- ثم قومي بإضافة الزيت والحليب واخفقي جيداً، بعد ذلك تضيفين البسكويت والبيكنج باودر واستمري في الخفق.
- افرغي المحتويات السابقة في صينية تارت ثم قومي بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.
- وبعدما تنضج العجينة قومي باخراجها من الفرن واتركيها تبرد لمدة ربع ساعة ثم افرغيها في طبق التقديم.
قومي بوضع الكريمة في وعاء كبير ثم أضيفي إليها السكر وابدئي في الخفق.
- بعد ذلك تضيفين الجبن والكريم كراميل واستمري في الخفق إلى أن تختلط المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بوضع الكريمة المخفوقة على سطح التارت وافرديه جيداً وبعد ذلك تضعينه في الثلاجة.
- يمكنك استخدام صوص الشوكولاتة في تزيين سطح التارت.
- ويمكن تقديم تارت البسكويت في العديد من المناسبات مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والتجمعات الأسرية، وهي حلويات شهية ذات مذاق رائع يمكن تقديمها بجانب العديد من الحلويات الأخرى، ويعد تارت البسكويت من الحلويات التي يدخل في تحضيرها بسكويت الشاي حيث يعد المكون الرئيسي بها ولا يمكن الاستغناء عنه عند تحضيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل تارت البسكويت في المنزل بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.