إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل تارت البسكويت في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل تارت البسكويت تبحث العديد من السيدات عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل تارت البسكويت التي تعد أحد أشهر أنواع الحلويات رائعة المذاقة والتي يعشقها الكبار قبل الصغار، وفي إطار تغطيتنا الشاملة لكل ما يهم ويشغل بال المتابعين نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل باستخدام مكونات بسيطة يمكن شرائها من محلات البقالة أو السوبر ماركت.

طريقة عمل تارت البسكويت

تارت البسكويت المزيج الرائع من بسكويت الشاي والكريمة والفانيليا والكريم كراميل، نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل تارت البسكويت في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات:

مكونات تارت البسكويت:

قطع مطحونة من بسكويت الشاي.

عدد ثلاث بيضات.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من البيكينج بودر.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

الكريمة (جبن كريمي، كريم كراميل، كريمة خفق، سكر بودرة).

صوص شوكولاتة للزينة.

قومي بخفق البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ذات قوام هش.

ثم قومي بإضافة الزيت والحليب واخفقي جيداً، بعد ذلك تضيفين البسكويت والبيكنج باودر واستمري في الخفق.

افرغي المحتويات السابقة في صينية تارت ثم قومي بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

وبعدما تنضج العجينة قومي باخراجها من الفرن واتركيها تبرد لمدة ربع ساعة ثم افرغيها في طبق التقديم.

طريقة تحضير تارت البسكويت:طريقة تحضير الكريمة:

قومي بوضع الكريمة في وعاء كبير ثم أضيفي إليها السكر وابدئي في الخفق.