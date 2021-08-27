ملعقة مذهلة ضعيها علي الشامبو هتخلى شعرك الخشن ناعم حرير

ملعقة مذهلة ضعيها علي الشامبو الشعر الحرير هو حلم كل فتاة حيث أن الشعر الناعم يتميز بملمس جميل وشكل رائع يتم استخدام مجموعة كبيرة من المستحضرات التجميلية المكلفة ولكنها لا تأتي بنتيجة جيدة ب الضرر للشعر بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها هذه المستحضرات ولذلك عليك استخدام الوصفات الطبيعية التي ستجعل شعرك كخيوط الحرير وبجون أضرار أو تكاليف زائدة.

ملعقة مذهلة ضعيها علي الشامبو

هناك مجموعة من الوصفات التي سوف تساعدك في الحصول على شعر ناعم كالحير والوصفات هي:

يعتبر الليمون من النباتات الرائعة التي يتم استخدامها دون قلق للجسم والشعر، يمكنك تنظيف الشعر من خلال الليمون حيث يساعد الليمون على إزالة قشور الشعر ويجعل الفروة نظيفة بشكل كامل مع تغذية الشعر والتحفيز على تطويله.

تعتبر من أفضل ما يمكنك استخدامه في علاج الشعر وتطويله وتنعيمه، يمكنك دهن فروة الرأس بجل الألوفيرا والذي يحتوي على مضادات الأكسدة ويحفز نمو بصيلات الشعر بشكل أفضل.

وصفة مذهلة للحصول على شعر كالحرير، يمكنك خلط كوب حليب مع ملعقة من العسل الطبيعي، نوزع الخليط على فروة الرأس والشعر بالتساوي، نترك الخليط نصف ساعة ثم نشطف الشعر بالكامل.

يحتوي البيض على البروتين الهام لتنعيم الشعر، يمكنك خفق بيتين مع ملعقة زيت زيتون ومن ثم توزيع الخليط على الشعر وتركه ربع ساعة، شطف الشعر بالماء والشامبو للتخلص من أي ريحة.

تنعيم الشعر يتم بدون الحاجة لتكاليف باهظة، يمكنك استخدام الزيوت التالية للحصول على شعر كالحرير:

من أهم الزيوت الطبيعية للشعر حيث يساعد في تطويل وتنعيم الشعر بسرعة، يمكنك تدفئة الزيت واضافة قطرات من زيت الصويا ومعلقتين من الشامبوا ونقوم بتوزيع الزيت على الشعر مع ترك الشعر ربع ساعة ونعمل على شطف الشعر.

من أقوى الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من التساقط كما تعمل على تنعيم الشعر بسرعة، يمكنك دهن الشعر بالزيت ومعلقتين من شامبو الاطفال ويتم تدليك الشعر من الجذور حتى الأطراف وتركه لمدة نصف ساعة، ثم نشطف الشعر بالماء الفتر ويمكنك تكرار الوصفة كل يوم من أجل الحصول على شعر ناعم وطويل بسهولة.