القهوة وكريم نيفيا كنز لتبييض البشرة والجسم يزيل سواد 20 سنة في دقائق

القهوة وكريم نيفيا كنز لتبييض البشرة والجسم هذه الوصفة تعتبر رائعة لتبييض البشرة، حيث أن تبييض البشرة تعتبر أمر مهم لمعظم الفتيات حيث أن التبيض يساعد في إعطاء البشرة رونق مختلف وأشراقه جميلة، يمكنك تبييض بشرتك بوصفات طبيعية كبديل لشراء المستحضرات التجميلية الباهظة الثمن التي تسبب أضرار كبيرة للبشرة والآن سيدتي تابعي معنا افضل الوصفات الفعالة لتبييض البشرة والجسم في المنزل بطريقة طبيعية.

القهوة وكريم نيفيا كنز لتبييض البشرة والجسم

يمكنك تجربة مجموعة من ماسكات القهوة التي سوف تساعدك على تفتيح بشرتك بصورة طبيعية بدون أي مشاكل ومن أهم ماسكات القهوة لتفتيح البشرة ما يلي:

ربع كوب كبير من مسحوق القهوة.

ملعقتين من الحليب بدون سكر.

معلقة نيفا

نقوم بمزج القهوة ونضيف لها الحليب والنيفا كريم حتى نحصل على عجينة.

نقوم بتنظيف البشرة في البداية بماء دافئ.

نضع الماسك على الوجه، نتركه ثلث ساعة.

نشطف الوجه بماء فاتر.

ماسك مميز للغاية يتم استخدامه لتبييض البشرة والتخلص من أي بقع أو تصبغات على البشرة:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

ملعقة من عصير الليمون الطازج.

يتم أضافه القهوة في إناء صغير والليمون مع الكاكاو ومن ثم خلطهم.

بعد الحصول على نتيجة يتم البدء في وضع الماسك على الوجه.

نترك الخليط ثلث ساعة على الوجه.

نشطف الوجه بماء بارد وسوف تلاحظين نتيجة ممتازة.

يمكنك الحصول على أقوى تفتيح للبشرة من خلال القهوة مع كريم نيفيا والذي يعتبر من أهم أنواع الكريمات للبشرة.

مع كريم نيفيا والذي يعتبر من أهم أنواع الكريمات للبشرة. يمكنك عمل خليط من كريم نفيا مع 3 ملاعق قهوة ونصف ملعقة ملح.

ثم وضع الخليط على الوجه ونتركه نصف ساعة ثم نشطف الوجه بماء بارد وسوف تلاحظين تبييض البشرة والتخلص من أي بقع.

يمكنك تفتيح بشرتك محاربة التجاعيد من خلال استخدام ماسك من 3 ملاعق قهوة مع ملعقة دقيق شوفان وملعقة عسل ووضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة مع الشطف بماء بارد، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.