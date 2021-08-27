كريم الزنجبيل والنشا من أجمل الكريمات الطبيعية التي تجعل الوجه ناعم وخالي من التجاعيد، وتزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويعطي البشرة نضارة وحيوية ويجعلها جميلة وصافية، وهو كريم ذات رائحة نفاذة تساعد في التخلص من البكتيريا الموجودة داخل المسام، والتي تسببها عوامل الطبيعة مثل ارتفاع درجة الحرارة، ويمنح البشرة الإشراق والتألق، كما يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير جميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الزنجبيل والنشا المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من أول استخدام بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الزنجبيل والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون الناعم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الزنجبيل والنشا المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من خلال خطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع فيها الفازلين، ثم نضع ماء الورد، ثم نضع النشا، ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي الشكل. نضيف الزنجبيل البودر، ثم نقوم بالتقليب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح جاهز للاستخدام. يفضل وضع الكريم على البشرة يومياً قبل النوم، ثم نقوم بغسله في الصباح الباكر حتى نحصل على أروع النتائج.

فوائد كريم الزنجبيل والنشا للبشرة

توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي نحصل عليها من استخدام هذا الكريم الرائع للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل على تبييض البشرة ويمنحها الإشراق والنضارة.

ويمنحها الإشراق والنضارة. يحافظ على مرونة الجلد ويزيد من تدفق الدم للبشرة.

يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه.

يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحمي الجلد من التجاعيد.

يزيل السموم والدهون المشبعة الموجودة داخل المسام الواسعة التي تجعل مظهر الوجه غير ناعم.

يعمل كبلسم طبيعي لتلطيف البشرة وتخفيف الحروق والجروح.

وبهذا نكون قدمنا لكى سيدتي أهم الفوائد التي يحتوي عليها الكريم، وكذلك الطريقة الصحيحة والسليمة لاستخدام الكريم وطريقة تحضيره في المنزل.